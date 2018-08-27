Düğün salonunda korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, İskele Caddesi üzerinde düğün salonu ve alışveriş merkezi bulunan binada yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, yangının saat 09.00 sıralarında çıktığını ifade ederek, “Mağazada çalışanlar beni arayarak, düğün salonunun olduğu üst katta yangının çıktığını söylediler. Biz de hemen geldik. Geldiğimizde itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyordu. Bir saatlik bir çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı” dedi.

Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Avcı, “İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sırasında su, duman ve is mağazamıza aktı. Üst kattaki bir ofisimiz ve depomuz yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken; alt katta bulunan mağazamızdaki ürünlerin çoğu da su, duman ve isten dolayı zarar gördü. Çünkü duman ve is gıdalara sirayet etmiş durumda. Tabi buradaki gıda mühendislerinin mağazadaki gıdaları incelemesinden sonra zarar ortaya çıkacak. Ancak yaklaşık olarak 600 bin TL zarar olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Can kaybının olmayışına sevindiklerini dile getiren Avcı, başta düğün salonu sahibi olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan yangına müdahale sırasında iki itfaiye erinin zehirlendiği belirtilirken, iki itfaiye erinin de hafif yaralandığı ifade edildi.