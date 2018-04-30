Düğün sezonu Vanlı esnafın yüzünü güldürdü

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte başlayan düğün merasimleri, Ramazan ayı ve 24 Haziran seçimleri dolayısıyla hız kazandı. Düğün tarihlerinin Ramazan öncesine sıkıştırılması kuyumcuların, beyaz eşya ve mobilya satıcılarının işine geldi.

Seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında bir düşüş yaşandığını ve bununla birlikte Ramazan ayı öncesi düğün sezonunda hareketlilik yaşandığını dile getiren esnaf Akif Ölmez, yaşanan hareketlikten memnun olduklarını söyledi. Fiyatı 42 bin lira olan bir altın setinin 2 bin lira civarında bir düşüş yaşadığını ifade eden Ölmez, "Özellikle seçimin açıklanması satışlarımızı olumlu etkiledi. Fiyatlarda ani bir düşüş oldu. Fiyatı 42 bin lira olan setimiz, seçimin açıklanmasından sonra dolar ve altının düşmesi sonucu 40 bin liraya düştü. Bu yönüyle iyi oldu. Yalnız 24 Haziran seçim tarihinde planlanmış düğünler vardı. Bu düğünlerle ilgili bir erteleme oldu. Bu düğünler seçim öncesi veya sonrasına alındı. Ramazanla birlikte düğün tarihini öne alanlar alışverişini yapıyor. Özellikle Ramazan ayı ve seçimden dolayı düğün tarihlerinin erkene alınması sirkülasyonu artırdı” dedi.

Yöre halkının düğünlerde altın alma geleneğinin batıdaki bölgelere göre daha yoğun olduğunu dile getiren Ölmez, "Batı ile doğu bölgeleri arasında altın kültürü çok farklıdır. Batıda ince ve kibar modeller tercih edilirken, bu yörede ise aşiret düğünleri nedeniyle çok gösterişli ürünler alınıyor" diye konuştu.

Beyaz eşya ve mobilya satış sorumlusu Ercan Ulutaş ise Ramazan ayı ve seçimden dolayı düğün tarihlerinin erkene aldığını söyledi. Düğün tarihlerinin erkene alınmasının işlerinde büyük bir hareketlilik oluşturduğunu ifade eden Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyaz eşya ve mobilyada 12 ay süren bir ticaretimiz var. Bu ticaretimiz dönemsel olarak bir ivme kazanıyor. Beyaz eşya ve mobilya satışlarımız bahar aylarında başlar, yaz aylarında ise zirve yapar. Yeni evlenecekler, evlerini dayayıp döşemek zorundalar. Takvimler sıkıştı. Bir taraftan Ramazan ayı öncesi düğünlerin yapılması bekleniliyor. Diğer taraftan da Ramazan Bayramı’ndan sonraki seçim süreci düğün tarihlerini sıkılaştırdı. Bu tarihte ise müşterilerimiz yoğunluk kazandı. Tabi bu durum bizlere olumlu yansıyor."