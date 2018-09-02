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02 Eylül 2018 11:22

Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan şahsın imdadına Mehmetçik yetişti

Van’ın Başkale ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından ağır yaralanan şahıs, Mehmetçik tarafından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan şahsın imdadına Mehmetçik yetişti

02 Eylül 2018 11:22


İlçenin Örenkale Mahallesi’ne bağlı Hasanabat mezrasında dün gerçekleşen düğün merasiminde magandaların havaya ateş açması sonucu H.C. (27) isimli şahıs genç başından yaralandı. Ailesi tarafından Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan H.C.’ye, ilk müdahale buradaki doktorlar tarafından yapıldı. Acil ameliyata alınması gereken ve hayati risk nedeniyle karadan sevke uygun olmayan şahsın durumu, doktorlar tarafından önce kaymakama, ardından Van Valisi Murat Zorluoğlu’na iletildi.


Vatandaşın hayatı söz konusu olduğunda devletin tüm imkânları ve kurumlarını seferber eden Vali Murat Zorluoğlu’nun koordinesinde yürütülen çalışmalar nedeniyle H.C.’yi almak maksadıyla Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından Skorsky tipi bir helikopter görevlendirildi. Ambulansla İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen H.C., helikopterle önce Filo Komutanlığına, ardından da ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede hazır bekleyen sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan H.C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayın fail/faillerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.




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