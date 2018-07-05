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05 Temmuz 2018 16:51

Düğününe bir hafta kala damat adayı ortadan kayboldu

İstanbul Kadıköy’de garson olarak çalışan ve 9 gün sonra dünya evine girmeyi planlayan damat adayından 6 gündür haber alınamıyor.

Düğününe bir hafta kala damat adayı ortadan kayboldu

05 Temmuz 2018 16:51


İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü “Van’a düğünüme gidiyorum” diyerek herkesten helallik dileyerek ayrılan damat adayı Gökmen Şahin (40), yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Van’da nişanlanan ve 8 Temmuz’da düğün yapmayı planlayan damat adayı Şahin’in ailesi ise perişan bir şekilde gelecek umutlu haberi bekliyor.


Ağabeyinin hayatından endişe duyduğunu belirten Serkan Şahin, 2 Temmuz’da abisinin Van’a geleceğini ancak geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana kendisine bir türlü ulaşamadıklarını ifade etti. Ağabeyinden çaresizce bir haber beklediklerini dile getiren Şahin, “İstanbul’un Kadıköy ilçesinde çalışan ağabeyimden Cumartesi gününden bu yana haber alamıyoruz. Ağabeyimin 8 Temmuz’da Van’da düğünü vardı. 2 Temmuz’da ise ağabeyimi Van’a bekliyorduk. Ancak kendisinden bir türlü haber alamıyoruz. Telefonları kapalı ve ulaşamıyoruz. Durumu savcılığa bildirdik, şu an çaresizce haber bekliyoruz” dedi.



“Nişanlısı perişan”


Ağabeyinin nişanlısının olaydan dolayı perişan olduğunu söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ağabeyim, ‘düğüne gidiyorum’ diye herkesle vedalaşmış. Üzerinde bir miktar para vardı. Birileri tarafından takip mi edildi, bir şey mi oldu? Annem, babam ve ağabeyimin nişanlısı, kısaca hepimiz perişan durumdayız. Eğer sesimizi duyuyorsa kendisinin gelmesini istiyoruz. Annemiz ve babamız rahatsız. Ağabeyim neredeyse gelip bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını istiyoruz. Nişanlısı, tüm akrabalarını çağırmış. Herkes burada, o kadar hazırlık yapıldı. Gerçekten kolay bir şey değil. İnşallah başına kötü bir şey gelmedi. Ağabeyimin hayatından endişeliyiz. Nişanlısıyla da gayet güzel geçiniyordu. Ancak kendisinden haber alamıyoruz.”




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