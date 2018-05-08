Çaldıran ilçesinin 65 bin nüfus, 70 mahalle ve 27 mezra olmak üzere 97 yerleşim birimine sahip olduğu dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin oldukça geniş bir alana yayıldığını kaydetti. Dundar, “Bu işimizi zorlaştırıyor, ancak Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ başta olmak üzere birçok kurumla yaptığımız koordinasyon ile hizmet götürmeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı yeni hizmetlerle buluşturmanın gayreti içinde olduk” dedi.

Su gibi temel bir gereksinim olan hizmetin verilmesi için de VASKİ ile yakın işbirliği, dayanışma ve koordinasyon içinde hareket ettiklerini ifade eden Dundar, 2017 yılındaki hizmet döneminden şimdiye kadar yapılamayan içme suyu ve kanalizasyon alanında birçok altyapı hizmet ile tanıştı ilçemiz. İlçede devam eden 20 kilometrelik kanalizasyon hattının 9 kilometresi tamamlandı. Kalan kısmının ise bu yıl içinde bitirilerek hizmete girmesi planlanıyor. Ayrıca birçok mahalleye yeni depo yapımı, mevcutlarının tamiri, kaptaj yapımı çalışmaları da sürdürülüyor” şeklinde konuştu.

Kaz Gölü projesi

Dundar, ilçede içme suyu temininde büyük bir hizmet olan Kaz Gölü projesinin bitirilmesiyle susuzluğun önemli ölçüde çözüleceğini söyleyerek, “Bin metreküplük bir depo inşaatı bitirildi. 4 bin 500 metrelik boru hattının çekilmesiyle birlikte 9 mahallemiz daha içme suyuna kavuşmuş olacaktır. Bundan sonra bir daha susuzluk çekilmemesi için bu projenin ehemmiyeti büyüktür. Yeter ki suyu israf etmeyelim. İlçemizdeki çalışmalara imza atan başta Valimize, VASKİ Genel Müdürümüze, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.