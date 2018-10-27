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Dünya Diş Polikliniğinden emekli ve ailelerine indirim

Van’da yıllardır sağlık hizmeti veren Özel Van Dünya Diş Polikliniği ile Türkiye Emekliler Derneği Van Şubesi arasında protokol imzalandı.

Van'da yıllardır sağlık hizmeti veren Özel Van Dünya Diş Polikliniği ile Türkiye Emekliler Derneği Van Şubesi arasında protokol imzalandı.


Dünya Diş Polikliniğinde düzenlenen imza töreninde açıklamada bulunan Dünya Diş Polikliniği Müdürü Şahin Derge, Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya'nın girişimleriyle protokol imzaladıklarını ifade ederek, “İmzaladığımız protokol çerçevesinde artık emeklilerimizle birlikte emekli eşleri ve çocukları; kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi, takım diş, porselen kaplama, zirkonyum kaplama, implant ve kemik greftleme gibi tüm işlemlerde yüzde 20 oranında indirimlerimizden faydalanabileceklerdir. Ben bu protokolün tüm emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Türkiye Emekliler Derneği Van Şube Başkanı Mehmet Kaya ise amaçlarının emekli ve ailelerine her anlamda yardımcı olmak olduğunu belirterek, Dünya Diş Polikliniği Müdürü Şahin Derge ve çalışanlarına teşekkür etti.


Konuşmaların ardından karşılıklı protokol imzalandı.

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