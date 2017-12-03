Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 17:22

Dünya engelliler günü Çaldıran’da kutlandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Dünya engelliler günü Çaldıran’da kutlandı

03 Aralık 2017 17:22


‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Özel Fizikay Rehabilitasyon Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa bir program düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programa Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, siyasi parti temsilcileri Sivil Toplum Kuruluşları temsilciler, engelli öğrenciler ve veliler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından, öğrencilerin düzenledikleri oyunlar oynandı, şiirler okundu, slayt gösteriler sunuldu.3 Aralık Dünya Engelliler Dünü dolayısıyla düzenlenen programda bir konuşma yapan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Engün Demir, ”Çocuklarımız belki diğer yaşıtlarının yapmış olduklarını yapamıyorlar, ama onların yürekleri o kadar geniş ki gözlerindeki masumiyet bizlere dünyanın en büyük çıkarsızlık ve artniyetsizlik dersini veriyor. Ülkemizde engelli insanlarımızın birçok başarı bulunmaktadır. Engelli olmak değil, engeli başarmaktır en önemlisi” dedi.


Program sonunda engelli öğrencilerle resim çeken ve tek tek ilgilenen Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Devletimiz engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaktadır. Eskisi gibi engelli vatandaşlarımız evde kalmaya mahkum kalmıyor, dışarı çıkıp sosyalleşebiliyorlar. Bu çocuklarımızın daha iyi bir yerlere gelebilmesi için devletimiz her gün daha güzel politikalar üretiyor. Bizlere düşen bu politikalara sahip çıkma, hayata geçirmek ve destek olmaktır. Bu desteği engelli vatandaşlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, hükümetimize Çaldıran halkı ve engelli vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler de bu gün sağlıklıyız yarın engelli birer birey olabiliriz. 3 Aralık Engelliler Gününüzü tebrik eder öğretmenlerimizin başarılarının devamını diler, engelli vatandaşlarımızın ailelerine Allah yardımcıları olsun” dedi.


Program, engelli öğrencilerin de aralarında bulunduğu kokteylin ardından sona erdi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç