Dünya engelliler günü Çaldıran’da kutlandı

‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Özel Fizikay Rehabilitasyon Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa bir program düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programa Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, siyasi parti temsilcileri Sivil Toplum Kuruluşları temsilciler, engelli öğrenciler ve veliler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından, öğrencilerin düzenledikleri oyunlar oynandı, şiirler okundu, slayt gösteriler sunuldu.3 Aralık Dünya Engelliler Dünü dolayısıyla düzenlenen programda bir konuşma yapan Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Engün Demir, ”Çocuklarımız belki diğer yaşıtlarının yapmış olduklarını yapamıyorlar, ama onların yürekleri o kadar geniş ki gözlerindeki masumiyet bizlere dünyanın en büyük çıkarsızlık ve artniyetsizlik dersini veriyor. Ülkemizde engelli insanlarımızın birçok başarı bulunmaktadır. Engelli olmak değil, engeli başarmaktır en önemlisi” dedi.

Program sonunda engelli öğrencilerle resim çeken ve tek tek ilgilenen Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Devletimiz engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaktadır. Eskisi gibi engelli vatandaşlarımız evde kalmaya mahkum kalmıyor, dışarı çıkıp sosyalleşebiliyorlar. Bu çocuklarımızın daha iyi bir yerlere gelebilmesi için devletimiz her gün daha güzel politikalar üretiyor. Bizlere düşen bu politikalara sahip çıkma, hayata geçirmek ve destek olmaktır. Bu desteği engelli vatandaşlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, hükümetimize Çaldıran halkı ve engelli vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler de bu gün sağlıklıyız yarın engelli birer birey olabiliriz. 3 Aralık Engelliler Gününüzü tebrik eder öğretmenlerimizin başarılarının devamını diler, engelli vatandaşlarımızın ailelerine Allah yardımcıları olsun” dedi.

Program, engelli öğrencilerin de aralarında bulunduğu kokteylin ardından sona erdi