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03 Aralık 2017 16:19

Dünya engelliler günü, engelsiz yaşam akademisinde kutlandı

Van merkez İpekyolu Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Engelsiz Yaşam Akademisi’nde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Dünya engelliler günü, engelsiz yaşam akademisinde kutlandı

03 Aralık 2017 16:19


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Görme engelli kursiyerin brail alfabesi ile Kur’an-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nin kursiyerleri tarafından sergilenen şiir, tiyatro, dans ve semâ gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Törende bir konuşma yapan Başkan Vekili Öztürk, devletin son yıllarda engelli vatandaşların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak politikalar ve çözümler üretmek için gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam içerisinde yer alan çok sayıda hukuki düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirten Öztürk, bu doğrultuda, İpekyolu Belediyesi olarak hizmete açılan Engelsiz Yaşam Akademisi’nin hizmet çeşitliliği ve kalitesi açısından gerek ilimizde gerekse ülke genelinde takdir gördüğünü söyledi.


Tören, Engelsiz Yaşam Akademisi’nin misafirlere tanıtımın ardından sona erdi.




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