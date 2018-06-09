Dünya hafızları Edremit’te buluşuyor

Ramazan ayının maneviyatının dolu dolu yaşandığı Edremit’te sürprizlerin ardı arkası ise kesilmiyor. Her gün birbirinden farklı ünlü sanatçının sahne aldığı, animasyonlar, Hacivat-Karagöz gösterileri ve yerel sanatçıların bulunduğu etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşan Kadir Gecesi için de özel bir program tertipleyen Edremit Belediyesi, bu anlamlı gece için dünyanın çeşitli yerlerinde güzel Kur’an okuma dallarında dereceler elde eden dünya hafızlarını bir araya getiriyor. Muhammet Cemal, Mehmet bilir, Ahmet Dulkasimi ve Alper Kanderun gibi hafızların sahne alacağı Kadir Gecesi’nde Kur’an ziyafetiyle gönüller fethedilecek.