Dünya Ormancılık Günü

Kalecik TOKİ İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, TEMA Vakfı Van İl Temsilcisi Nurcan Alpaslan, TEMA Vakfı İpekyolu İlçe Temsilcisi Nazan Hallı, Okul Müdürü M. Sıddık Esmer, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program, minik öğrencilerin şiir ve oratoryo gösterilerinin ardından TEMA Vakfı Van İl Temsilcisi Nurcan Alpaslan’ın konuşmasıyla devam etti.

Erozyon ve fidan dikiminin öneminden bahseden Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, “Önce toprağı korumamız lazım, ona iyi davranmamız lazım ve toprağımızı kirletmemiz gerekir. Toprak kirlendiği zaman suyumuz da kirleniyor, hava da kirleniyor. Peki ne yapmamız lazım? Tabi ki siz geleceğin büyükleri olarak korumamız lazım. Burada yapılmış olan etkinliğin ardından sizlerin de bir dikili ağacı olacak ve sizler de bu ağacınızı korudukça, besledikçe ve onu büyüttükçe hem hava temizlenecek hem toprak temizlenecek hem de her taraf yeşil bir alana dönüşecek. Bütün bunları yapabilmek için siz geleceğin büyükleri olarak çok çalışkan olmanız lazım, öğretmenlerinizi çok iyi dinlemeniz lazım ve çok kitap okumanız lazım” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, oksijen ve besin olmadan yaşamamızın mümkün olmadığını belirterek, “Cenab-ı Allah dünyamızı öyle yaratmış ki, biz tamamıyla otlara muhtacız. Değerli çocuklar, muhtaç olduğumuz yeşilliklerimizi korumamız lazım ve sizlerin de bu tür erozyonu önleyebilmeniz için yeşilliklerimizi korumanız lazım. Biz dünyamızdaki yaşantımızı ağaçlara borçluyuz ve bizler eğer onları kesersek ve yok edersek nefes alamayız. Bugün nefes alabiliyorsak ağaçlarımızın ve yeşilliklerimizin sayesinde alabiliyoruz. Kendimiz ve gelecek nesillerimiz için ormanlarımızı, ağaçlarımızı ve yeşili korumamız lazım. Programın başında Nurcan Alpaslan Hocamızın da bahsettiği gibi ceviz ağacı özellikle çok faydalıdır. Tuşba Belediyesi olarak okullarımızın bizlere talebi üzerine ceviz bahçesi oluşturacağız ve önceki yıllar köylerimizde de ceviz ağaçları diktik. Ağaçlarımıza sahip çıkmak için korumaktan ziyade ağaçtan yapılan eşyaları kullanmamak da önemlidir. Kâğıt israfı, mendil gibi ağaç maddesinden yapılan eşyaları almayalım ve kullanmayalım lütfen. Bizim doğayı korumamız için kullan at mantığından kurtulmamız lazım ve plastiklerden su içmememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılılar tarafından minik öğrenciler ile birlikte ceviz dikimi yapıldı.