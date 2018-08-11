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11 Ağustos 2018 18:16

Dünya Şampiyonu Sporcuya Coşkulu Karşılama

Tayland’da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan Milli Sporcu Kubilay Tarhan memleketi Van’ın Erciş ilçesinde coşku ile karşılandı.

Dünya Şampiyonu Sporcuya Coşkulu Karşılama

11 Ağustos 2018 18:16


Tayland’da yapılan ve 90 ülkeden 700 sporcunun katıldığı Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Kubilay Tarhan (18), 57 kiloda dünya şampiyonu olarak ülkeye altın madalya ile döndü. Sabah saatlerinde Tayland’dan İstanbul’a, daha sonra tarifeli uçakla Van Ferit Melen Havalimanına gelen şampiyon sporcu Tarhan ile Milli Antrenör Sinan Ağlar memleketi Erciş’e geldi. Onlarca araçlık konvoyu eşliğinde ilçeye gelen Tarhan, Erciş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne geçti. Burada tebrikleri kabul eden Tarhan yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "5 sporcu arkadaşımla şampiyonaya katılmıştık. Tayland’da çok güçlü rakiplerim vardı. Kıran kırana bir mücadelenin ardından, Dünya Şampiyonu olarak ülkeme altın madalya ile döndüm. Allah’a şükürler olsun çok mutlu ve gururluyum. Sinan Hocama ve diğer yetkililere verdikleri destek ve emekten ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bu arada, branşımız olimpiyatlarda kabul görürlerse, orada da şampiyon olmak ve İstiklal Marşımızı okutmak en büyük dileğim olacaktır" dedi.


Milli Antrenör Sinan Ağlar ise, Kubilay Tarhan ile her zaman gurur duyduklarını belirterek, Dünya Şampiyonu olarak Türkiye’ye kazandırdığı büyük başarısının kendilerini de ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade etti.




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