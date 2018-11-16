Dünyaca ünlü hafızlardan Kur'an ziyafeti

Dünya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincileri cuma namazı öncesi Vanlılara Kur'an-ı Kerim ziyafeti verdi.

Van İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Kur'an bülbüllerini Van'da ağırladı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin dünya birincilerinden olan İstanbul Eyüpsultan Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar, Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer, kentteki 3 ayrı camide Kur'an ziyafeti verdi. Kent merkezinde bulunan Ulu Cami, Hazreti Ömer Camii ve Yukarı Nurşin Camii'nde kürsüye çıkan hafızlar, vatandaşlara Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Vanlı vatandaşlar, Türkiye'nin dünyaca ünlü hafızlarının okuduğu Kur'an-ı Kerim'i huşu içerisinde dinledi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere konuşan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, yarından itibaren Mevlid-i Nebi programlarının Türkiye'nin her tarafında başlayacağını belirtti. Rebiyülevvel ayı dolayısıyla Van'da bir takım faaliyet düzenleyeceklerini ifade eden İl Müftüsü Arvas, "Bu faaliyeti Kur'an ziyafeti olarak düşündük. Bu kapsamda dünyaca derece elde etmiş ülkemizin nadide kurra hafızlarını ilimizde ağırladık. İstanbul Eyüpsultan Camii Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Metin Çakar, Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu ve Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Kur'an ziyafetini dün akşamdan itibaren başlattı. Bugün de 3 camimizde merkezi sistem üzerinden hocalarımız kürsüde bizlere Kur'an ziyafeti verdi" dedi.

Arvas, hafızların Kur'an ziyafetinin yanında hutbe de okuduğunu kaydetti.