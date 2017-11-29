Duvarları süsleyen öğretmenden yeni çalışma

Özalp ilçesindeki okul ve iş yerlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle büyük beğeni kazanan İlker Sarı, okul mesaisinden sonra gecenin geç saatlerine kadar çalışıyor. Resimlerle ilçenin görünümünü değiştirmeye çalıştığını söyleyen Sarı, “Özalp ilçesi Yünkuşak Ortaokulunda görev yapıyorum. Mesaiden geri kalan zamanlarda ise duvarlara resimler yaparak okulların davarlarını güzelleştirmek, tarihi duvarlara resmederek gelecek nesillerin geçmişi hatırlaması için çalışıyorum. Resimlerde şablon veya herhangi bir görsel kullanmıyorum. Tamamen resimlere bakarak çiziyorum. Bugüne kadar ilçede yapmış olduğum eserlerle tarihi anlatım. İlk olarak Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne konulan güvenlik bariyerlerinin üzerinde 1,5 aylık bir çalışma sonucunda ‘Doğudan Batıya Türkiye’ adını verdiğim ilk çalışmamı yaptım. Daha sonra kendi çalıştığım Yünkuşak Ortaokulunun duvarına tarihin seyrini değiştiren ‘Abide’ adında bir eser daha yaptım. Son olarak TOKİ Sağlık Meslek Lisesinin duvarına ‘Tanrı Dağı’ndan Anadolu’ya’ adlı eserimi tamamlayarak, gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istiyorum” dedi.