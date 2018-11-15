Duyarlı vatandaşın ihbarı, Van Gölü'nü kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen tankerden Van Gölü'ne akan ziftin suda dağılmasını gelen ihbar üzerine müdahale ederek önledi.

Gece geç saatlerde Batman'dan Van istikametine gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AJ 262 plakalı zift yüklü tanker, Edremit ilçesi Çimento Fabrikası civarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Hafif yaralanan sürücü, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerden dökülen zift ise Van Gölü'ne doğru akmaya başladı. Çevreden geçen duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı 10 kişilik ekip, süratle olaya müdahale ederek ziftin göle dağılmasını önledi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde göl çevresinde büyük bir facianın eşliğinden dönülmüş oldu.

Olayla ilgili konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Selçuk Doğru, titiz bir çalışma neticesinde olayın önüne geçtiklerini belirterek, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Doğru, ‘‘Gece geç saatlerde Batman'dan ilimize zift taşıyan tanker maalesef Van Gölü sahiline yakın bir noktada trafik kazası geçirmiş. Vatandaşlarımız tarafından devrilen tankerden dökülen ziftin göle doğru aktığı ihbarı ile olay yerine 10 kişilik sahil temizlik ekibimizi sevk ettik. Ekiplerimiz süratle harekete geçerek ziftin göle dağılmasının önüne geçti. Birçok özelliğiyle ülkemiz için önemli yere sahip olan Van Gölümüz, her birimizin sorumlulukları arasındadır. Bu sebeple, sahil temizlik ekiplerimizin göl temizliği ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini ifade etmek istiyor, duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum'' dedi.