(Düzeltme) Erçek Yaşam Merkezine yoğun ilgi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Erçek Yaşam Merkezi, yaz aylarında verdiği kurslarını kış aylarının gelmesiyle gerek içerik, gerekse çeşitlilik açısından arttırarak devam ettiriyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun ilgi gören ve el sanatları, fitness, satranç, müzik, resim, futbol, basketbol, bilgisayar, masa tenisi, drama ve çocuk gelişimi branşlarında ücretsiz olarak verilen kurslardan hem çocuklar hem de yetişkinlerin faydalandığı belirtildi. Açıklamada, “Kursların sonunda ise kursiyerlere katılım sertifikaları veriliyor. Hafta içi çarşamba, perşembe ve cuma günleri verilen kurslara hafta sonları cumartesi-pazar günleri de dahil edilerek haftada toplam 40 saat çeşitli branşlarda eğitim veriliyor. Gençler, kadınlar ve çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimini destekleyen bu kurslarla her kesime hitap eden Erçek Yaşam Merkezi, İpekyolu Belediyesinin sosyal sorumluluk bilincinin güzel bir göstergesi. Gerek bireysel gelişim ve beceri edinme, gerekse boş vakitlerin faydalı bir şekilde geçirilebilmesi amaçlı kurslarımız, yaz-kış ayırt edilmeksizin Erçek Yaşam Merkezinde vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecektir” denildi.