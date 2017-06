Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Şemsibey Mahalle Muhtarı Nadir Aydoğmuş, mahallesinde yapılan çalışmalardan dolayı Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Aydoğmuş, “Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları mahallemizde şu an devam ediyor. Gerçekten Tuşba Belediyesi çalışanları hizmet yapabilmek için çok gayretli. Sağ olsunlar hafta içi hafta sonu demeden bu mübarek Ramazan ayında sabahın erken saatlerinden beri mahallemizde çalışıyorlar. Çok güzel yollar yapıyorlar. Geçen sezon mahallemizin bir bölümüne parke kilit taşı yapılmıştı. Bu sezon diğer sokaklarımıza sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Tuşba Belediye Başkanımız Fevzi Hoca ve çalışanları ile çok iyi iletişimler içerisindeyiz. Hizmetleri yerinde ve zamanında alıyoruz. Malumunuz mahallemiz diğer mahallelere göre biraz kırsalda kalıyor. Allah başkanımızdan razı olsun, bu mahallemizde geçen sene çok güzel ve programlı sivrisinekle mücadele uygulaması gerçekleştirdi. Arıtma tesisine yakın olmamıza ve birçok yerde sivrisinek üreme ortamları varken sivrisinek ve sineklerden rahatsızlık sorunu yaşamadık. Gerçekten belediyemiz çevre temizliği ve çevre koruma konusunda çok hassas bir şekilde çalışıyor. Mahallemizde düzenli bir şekilde çöpler alındığı için etrafta çöp kalmıyor. Temizlik işlerinde görevli arkadaşlara ve yetkililerine çok teşekkür ederim” dedi.

“Mahallemizde geçmiş yıllarda imar ve ifraz uygulanmadığı için ve herkes kendi kafasına göre yerleştikleri için çarpık yapılaşma var” diyen Şemsibey Mahalle Muhtarı Nadir Aydoğmuş; “Mahallemizde Tuşba Belediyemiz yol yapmak istiyor; her zaman dile getirdiğimizden Başkanımız Fevzi Hoca her zaman ‘ifrazlar gerçekleşirse Şemsibey Mahallesi başta olmak üzere hiçbir yerde asfaltsız yol bırakmayacağız’ diyor. Fakat vatandaşlarımız yol vermiyor. Belediye de haklı olarak asfaltlayacak yol bulamıyor. Mahallemizde bazı yolların sıkıntılarının devam etmesi mahalle sakinlerimizin ifraz ve terkinlerinin yapılmamasından kaynaklanıyor. Gerçekten biz Tuşba Belediyesine ifraz ve imar sorunu olmayan hangi yolumuzu gösterdiysek, hemen çözüm bulunmuş ve gerekli iyileştirme, kilit parke taşı veya sıcak asfalt ile çalışmalar yapılmıştır. Mahallemizde tespit edilen sorunları sürekli başkanımız ile görüşüyoruz. En acil ihtiyaçları neler ise Tuşba Belediyesinin yapması gereken işlerini bir bir yerine getiriyor. Mahallemizde özellikle yolların, sokakların genişletilmesi, yol çalışması mahalle içinde şu ana kadar çok sıkıntılı olan yerlere el attılar. Öncellikle reglaj ve yeni yol açıldıktan sonra stabilize çalışmaları iki yıldır düzenli olarak yapıldı. Geçen sene ifraza ve imara uygun olan üç caddemiz vardı. Üçünü de hemen sıcak asfaltını yaptılar. Bu sezon mahallemizde ifraz sorunu olmayan yollarımız için belediyemiz çalışmalarını başlattı. İfraz sorunu olmayan yollarımızı şu an asfaltlanıyor. Buradan Şemsibey Mahallesi vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla sesleniyorum, gelin ifraz ve terkinlerinizi yapın, Fevzi Başkan asfaltlarımızı yaptırsın. İfraz sorunu çözülen yollar için de şu an stabilize dökerek yol çalışmalarını başlatarak, arkasından içme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz gibi tüm hizmetlerin de yolu açılacaktır. Sıkıntılı olan yollarımız için de belediye başkanımızla sürekli diyalog içindeyiz. İnşallah, kısa bir süre içerisinde imar ve ifraz, terkinleri problemi olan yollarımızın da, imar ve ifraz problemi çözülür. Tuşba Belediyemizin çok zor şartlarda kıt kanaat imkanlar ile yaptığı hizmetler hepimizin gözleri önündedir. Gerçekten belediye çalışanlarımız araç gereci ile birlikte bu mübarek Ramazanda ve yaz sıcağında büyük gayretler ve fedakârlıklarla çalışıyorlar. Van’da bir ilk olacak nizamı futbol sahası için mahallemizde yer teslimi yapılarak Van’a kazandıracaklardır. Başkanımız, Büyükşehir Belediyesine ait olan mahallenin ana giriş yolunun da yaptırılması için sürekli çalışıyor. Bu yollarda yapıldığı zaman mahallemizin ifraz ve terkin sorunu olmayan tüm yolların sorunu tamamıyla çözülmüş olacaktır. Başkanımız her mahallemizi ziyaretinde en çok bizden istediği ‘lütfen kardeşlerim, yolların BSK asfalt yol çalışmalarını istiyorsanız bizzat vatandaşlarımız ifraz ederlerse işimiz kolay olacak yoksa mecburen 18. Madde uygulayarak yolların açılması, diğer sosyal tesis alanları için yer tedarik etmek zorunda kalacağız. Uygun bir park yeri bulursak hemen ihaleye çıkabiliriz’ diyorlar. Bu mahallemiz için bir an evvel çok acil sağlık ocağı, ilkokul, camii, taziye evi ve diğer sosyal tesisler için daima bir arayış içindedir. Ben tekrar bu çalışmaları mahallemizde başlattıkları için başta Tuşba Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Okul, camii ve taziye evinin önünde oturma bankları, modern çardaklar ve dış mekân çöp kovaları ve ağzı kapalı galvanizli 400 metreküplük çöp konteynerleri ise ihtiyaç duyulan tüm sokaklara dağıtıldığını dile getiren Aydoğmuş, “Tuşba Belediyesiyle birlikte mahallemizde kapaklı çöp konteynerleri dağıtarak düzenli olarak çöpler alınmakta ve bu konteynerler düzenli olarak dezenfekte edilmektedir” dedi.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şemsibey Mahallesinde yeni bir Aile ve Çocuk Eğitim Merkezinin 2017 yılı başında açıldığını da hatırlatan Aydoğmuş, “Açılışa bizzat başkanımız gelmişlerdi. Şemsibey Mahallesinde açılan merkezde vatandaşlara okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Arapça, Kürtçe dil kursları, giyim ve dikiş nakış, satranç kursu gibi çeşitli alanlarda eğitim hizmetleri verilmektedir. Tuşba Belediyesi özellikle eğitime çok büyük önem vermektedir. Kurs merkezinin açılışının ardından kurslarda eğitim gören 9 ve 12 yaş aralığındaki çocuklara ayakkabı, kazak, mont, pantolon, gömlek, atlet ve bereden oluşan giyim yardımı yapılmıştı. Ben tekrar buradan başta Belediye Başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına mahallemize verdikleri hizmetlerden dolayı şükranlarımız sunarım’’ ifadelerini kullandı.