(Düzeltme) Van'da “Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum” sempozyumu

Dr. Hasan Çiçek, değişimin her kültürün yazgısı olduğunu belirterek, “Günümüzde dijital çağla beraber küresel faktörler, kendi kültürlerini diğer toplumlara dayatmakta, ulusal kültürleri marjinalleştirmekte ve diğer toplumlarda bir kültür bunalımı yaşatmaktadır” dedi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen “Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum” sempozyumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumda açılış konuşmasını yapan YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Çiçek, sempozyumun ana temasının toplum, kültür ve sanatın oluşturduğunu ifade ederek, “Kültürü genel olarak insanın evrene yaptıkları katkılar olarak değerlendirebiliriz. Ama aynı zamanda kültür, bir toplumu diğer toplumdan farklı kılan, kuşaktan kuşağa aktarılan manevi unsurların tümünü kapsar. Bu nedenle her türlü özgün kültürden, yani ulusal kültürden bahsedeceğimiz gibi toplumlar arası ilişkiden doğan uluslararası bir kültürden de söz etmek mümkün. Değişim, her kültürün yazgısıdır. Fakat günümüzde dijital çağla beraber küresel faktörler, kendi kültürlerini diğer toplumlara dayatmakta, ulusal kültürleri marjinalleştirmekte ve diğer toplumlarda bir kültür bunalımı yaşatmaktadır. Bu da toplumsal ve sosyal krizleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bizim hem kendi kültürümüzle hem de uluslararası kültürle bütünleşebilen gençler yetiştirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Peki, bu mümkün mü? Burada Mevlana'nın da işaret ettiği gibi, onda iyi ne varsa alacağım, ben de iyi ne varsa ona vereceğim, böylece kültür erozyonunun önüne geçebiliriz. Zaten kendi kültürümüzle yetinmeye çalıştığımızda, kendi içimize kapanırız ve donarız. Bizim sempozyumumuz gibi bu tür etkinlikler; hem kendi kültürümüzü tartışmak, hem başka kültürleri tartışmak ve dolayısıyla topluma, kültüre katkıda bulunmak gibi bir misyon üstlenirler” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma 250 bildiri ile müracaat edildiğini ve bu bildirilerden 210'unun sunuma değer bulunduğunu dile getiren Çiçek, sempozyumun hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.

“Van artık terörle, kötü haberlerle anılmıyor”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, Van'ın artık güzel şeylerle anıldığına vurgu yaparak, “Van artık terörle, kötü haberlerle anılmıyor. Van artık, festivaller, sempozyumlar şehri oldu. Ülkemiz, özellikle Van'ımız belli ölçüdeki sorunları çözmüş, kültür ve sanatı da artık konuşmaya başlamış. Ben de diyorum ki artık Van'ımız, kendini gerçekleştirme yolunda çok daha yakın bir noktaya gelmiş. Dolayısıyla ben bu sempozyumun hem Van'ımız için hem ülkemiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel de, son yıllarda fen ve sağlık dışında, sosyal bilimlerde de yoğun bir şekilde kongre ve sempozyum düzenlediklerini ifade ederek, “Bunlardan birisi geçen hafta düzenlemiş olduğumuz Müzik, Sağlık ve Dans Sempozyumu. Şimdi de Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu; farklı mesleklerden, toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelerek bir iş yapmasıdır. Burada mimarlar var, sosyal bilimciler var, ilahiyatçılar var. Dolayısıyla herhalde güzellik burada. Birçok mesleğin bir araya gelip, bir masa etrafında veya salonda tartışılması ve sonuçta herkesin kabul edeceği bir fikrin orta çıkmasını sağlama adına doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan, kongremize katılan misafirlerimizin sunumlarının başarılı geçmesini, sosyal ve kültürel çalışmalarımızın güzel geçmesini, kongremizin Van'ımıza, ülkemize ve üniversitemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun ve VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu'nun da katıldığı sempozyum, plaket sunumu ile devam etti.