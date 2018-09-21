Edremit Belediyesi bin 500 kişiye aşure dağıttı

Muharrem ayı nedeniyle Edremit'te çeşitli anma etkinlikleri düzenlenirken, bugün ise ilçenin en büyük camisi olan Ulu Camii'nde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıtıldı. Cami önünde kurulan stantlarda, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Kazak, Edremit Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yavuz Pazarbaşı, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi üyeleri tarafından bin 500 kişiye aşure ikram edildi. Aşureleri alan vatandaşlar Edremit Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, yaklaşık bin 500 kişi ise aşure yeme imkanı buldu. Etkinlikle ilgili daha sonra açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de Muharrem ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu vurgulayan Başkan Çiçekli, “Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple camimizde bin 500 kişiye aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz” dedi.