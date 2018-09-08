Edremit belediyesi futbol okulu açıldı

Çocuklara sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bedensel ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sunmak, yeteneklerine göre eğitmek ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak amacıyla Edremit Belediyesi tarafından kurulan ‘Futbol okulu’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin ise yoğun programı nedeniyle katılım gösteremediği ‘Futbol okulu’ açılışına Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Nevzat Kazak, öğrenciler ve veliler katıldı. Erenkent TOKİ’de yaptırılan semt sahasında gerçekleştirilen programda öğrenciler arası müsabakalar göz doldururken, formaların dağıtılması ile okul rutin faaliyetlerine start verdi. 6-17 yaş grubunun yer aldığı ve yaklaşık 120 çocuğun kayıt yaptırdığı futbol okulu yaz kış çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, kayıtların ise sürdüğü kaydedildi.

“Çocuklarımıza karşı sosyal sorumluluğumuz var”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, “Çocuklarımızı günümüzde kullanımı ilkokula kadar düşen uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıklardan korumak, sporu sevdirerek enerjilerini attıracak, onların ruhsal ve bedensel olarak gelişimini sağlayacak, Türk sporumuza yeni yetenekler kazandıracak olan ‘Futbol okulu’, aynı zamanda çocuklarımıza karşı olan sosyal bir sorumluluğumuzu da yerine getirmektedir. ‘Futbol Okulu’nu Edremit’imiz de faaliyete geçirmenin mutluluğunu duymaktayım. Çocuklarımız kendilerine imkan verildiğinde neler başarabileceklerini bizlere boks, kano başta olmak üzere diğer branşlarda da gösterdiler. Çocuklarımız her branşta gerek ulusal, gerek uluslar arası müsabakalarda ilçemizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kendileri ile gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizler tüm olanaklarımızla her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.