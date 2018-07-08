Edremit Belediyesinden ikinci halk plajı

Edremit Belediyesi tarafından Çiçekli Mahallesi’ndeki hidroelektrik yakınlarındaki Van Gölü sahillerinde oluşturulan halk plajının açılışına Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İçerisinde kafe, çay bahçesi, plaj voleybolu alanı, catering, soyunma ve duş kabinlerinin de bulunduğu Van Gölü sahilindeki açılış öncesi ilk defa parasailing gösterisi yapıldı. Van Gölü’nde ilk defa yapılan ve bundan böyle yapılmaya devam edecek olan parasailing gösterinin ardından konuşan Atıf Çiçekli, Edremit Belediyesi olarak bu sene birçok hizmete imza attıklarını ifade ederek, "Geçen sene ilk halk plajımızı sizlerin katılımıyla Dilkaya Mahallemizde hizmete açmıştık. Şimdi de ikinci halk plajımızın açılışını yapıyoruz. Doğunun incisi, bölgenin vitrini olan güzide kentimiz Edremit, Allah’ın her türlü nimetini bol bol dağıttığı bir düzeydedir. Burası bir turizm cennetidir. Ancak ne yazık ki geçmişte siz de biliyorsunuz talihsizliklerle karşı karşıyaydı. Arzu ettiğiniz halde değildi. Her fırsatta Edremit’i hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi hep ifade ettik" dedi.

Edremit sahil bandı 22 Temmuz’da açılıyor

Van’ın denize sırtını dönmüş bir memleket olduğunu söyleyen Çiçekli, “Van, denizle iç içe yaşamayı bir kenara bırakmış. Denizin nimetlerini unutmuş, belki de hiç görmemişti. Bu güzelim şehrimizin ve cennet ilçemizin potansiyelini ortaya çıkarmak için mücadele ettik. Hatırlarsınız, biz denizle hemşehrilerimizi bir araya getireceğiz dedik. Bunun için öncelikle sahil bandımızı vatandaşımızın hizmetine kazandıracağımızı söyledik. 22 Temmuz Pazar günü sizlerin katılımıyla sahil bandımızın açılışını yapacağız inşallah. Oradaki barakaları kaldırdık ve sizlerin kullanımına açtık. 100 bin metrekare yeşil alan ortaya çıkardık. Gelirken piknik mesire alanına gördünüz mü? Orada insanların nasıl keyifli zaman geçirdiğini görüyorsunuz? Oraların eski halini hatırlıyorsunuz. Lalapaşa Parkı’nı hatırlıyorsunuz? Oradaki kokuyu hatırlıyor musunuz? Şimdi oraya yapmış olduğumuz yürüyüş yolu ve beraberindeki parkla insanlarımızın çok keyifli zaman geçirdiğini görüyorsunuz. Edremit Kent Meydanı’nı gördünüz? Yine geçen sene Dilkaya Mahallemizde plajımızı açtık. Burada binicilik merkezimiz halihazırda çalışıyor” diye konuştu.

"Suların bütün analizleri yapılmıştır”

Dilkaya Mahallesi’nde geçen sene plaj açılmasını eleştirenlere de cevap veren Çiçekli, "Bazıları çıktı dedi ki ’Burada bu kadar yer varken siz niye Dilkaya gittiniz?’ diye bizi eleştirdiler. Buradan Valimiz Murat Zorluoğlu’na sizlerin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şu an açılışını yapacağımız plaj, ne yazık ki geçmişte birileri tarafından gasp edilmişti. Onları da buradan temizledik. Burada yeni ve modern bir alan ortaya çıkarttık. Bugün de sizlerin hizmetine sunmak üzere 2. halk plajımızı açıyoruz. Ayrıca ilkemizdir, suların bütün analizleri yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından plajın açılışı gerçekleştirilirken, Vanlı vatandaşlar da yüzmenin keyfini çıkardı.