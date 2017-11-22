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22 Kasım 2017 13:49

Edremit Belediyesinden okullara 20 bin kitap

Van’ın Edremit Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullar için satın aldığı 20 bin kitabın dağıtımına başladı.

Edremit Belediyesinden okullara 20 bin kitap

22 Kasım 2017 13:49


Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin katılımıyla kitapların dağıtımına start verildi. Tarihinde ilk defa ilçedeki okulların tadilatı için 250 bin TL destekte bulunan ve akabinde okulların temizlik malzemesi ve çöp kovası ihtiyacını karşılayan Edremit Belediyesi, bu kez de 20 bin kitap desteğinde bulunuyor. Her platformda eğitim seviyesinin üst seviyelere çıkması için gayret gösteren Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, eğitim yuvalarına destek olmayı kararlılıkla sürdürüyor. 20 bin kitabın dağıtımı için Edremit TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Vekili Çiçekli, burada okul yöneticileri ile bir araya gelerek, bilgiler aldı. Daha sonra getirilen kitapları tek tek inceleyen Çiçekli, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitapları okul kütüphanesine bağışladı.


Öğrencilerle de bir araya gelen Çiçekli, onlarla bir süre sohbet ettikten sonra diğer okullara gitmek üzere bulunduğu yerden ayrıldı.




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