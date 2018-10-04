Edremit Belediyesinden usulsüz fiyat artışı denetimi

Van'ın Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak ‘haksız kazanç' elde edilmesini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması' uyarısı üzerine harekete geçen ekipler, ilçe genelindeki iş yerlerine denetimler gerçekleştirerek rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Ürünlerde tarihi geçenler başta olmak üzere olumsuzluk tespit edilen işletme sahiplerine gerekli ikazlar yapılarak süre tanındı. Verilen süre zarfında eksikleri gidermeyen iş yerlerine ise idari ceza uygulanacağı belirtildi.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi. İlçe genelinde gıda üzerine satış yapan tüm iş yerlerini incelediklerini ve incelemelerin aralıksız süreceğini anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Ekiplerimiz ilçe genelindeki yerlerde hummalı bir çalışma yürütmektedirler. Marketlerdeki ürün etiketleri ekiplerimizce denetliyor. Ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderiliyor. Bizler belediye olarak etiket denetimi yapmakla yetkiliyiz, bir ürünü yerinden satın alan aracıların, hallerin ve toptancıların denetimini ise Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ile ilgili bakanlıklar yapmaktadır” dedi.