Edremit kamp ve karavan turizminin merkezi oluyor

Van merkez Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında kurulan ‘Kamp ve Karavan Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında bulunan Köşk Mahallesi'nde 3 buçuk dönüm üzerine kurulan 50 adet karavan ile 100 adet çadır kapasitesine sahip Kamp ve Karavan Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Van Gölü kıyısında kurulan merkezde konaklayacak misafirler, doğayla iç içe yaşama imkanı bulurken, projeyle Edremit'in kamp ve karavan turizminin merkezi olması hedefleniyor. Açılış töreninde bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van'ın ve Edremit ilçesinin turizminin gelişmesi adına önemli bir tuğlayı duvara yerleştirdiklerini, bu anlamda kamp ve karavana merkezini önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti. Daha önce Edremit ilçesini bir turizm cenneti yapacaklarını söylediklerini ifade eden Kaymakam Çiçekli, “Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları vizyonumuz ve imkanlarımız dahlinde atacağımızı daha önce ifade etmiştik. Sahil bandımızla, plajımızla, binicilik merkezimizle, Kız Kalesi'nin restorasyonuyla, ekolojik parkımızla, tekne turlarımız, ayran aşı balık başı festivalimizle turizm konusunda adımlar atarak şehrimizin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına, daha fazla ön plana çıkması için vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum” dedi.

1990 yıllarında mevut alanın karavan turizminin uğrak noktalarından biri olduğunu anımsatan Çiçekli, “Ne yazık ki terörün azmasıyla beraber buralar karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz uluslararası öneme sahip bir sulak alanıdır. Ben burayı gördüğümde, buraya aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp, turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Bu vesileyle binicilik merkezini hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi” diye konuştu.

"Vanlı dostlarımızı karavan almaya davet ediyoruz"

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı Av. İlhan Kubilay ise, daha önce Van'a geldiğinde kamp ve karavana alanı için bir teklif sunduğunu belirterek, “Bu vesileyle hem doğayı kurular, hem de göl kenarındaki betonlaşmayı önlemiş olurlar. Karavan kültürü çok farklı bir yaşam tarzıdır. Umarım karavancılığı Van'a mal ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Van Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu üyesi İzzetin Laleci de huzurun hakim olduğu bölgelerde turizme yönelik bazı faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Bu vesileyle karavancıların da ilimize gelmelerini huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla düşünüldü ve gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte Ankara'dan gelen Türkan Ataman isimli doğa tutkunu ise, “Çok beğendik. Van gerçekten umduğumuzdan çok farklı ve güzel. Burada akşamları çok güzel uyuyoruz. Bu yüzden çok huzurlu. Geldiğimizde çok mutlu olduk, çok güzel insanlarla da tanıştık” dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı İlhan Kubilay'ın yanı sıra, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş tarafından kamp ve karavana merkezinin kurdelesi kesildi.

Merkezin bulunduğu alanda katılımcılara Van balığı ve ayran aşı ikram edildi.