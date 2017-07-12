Edremit Kaymakamlığından engelli vatandaşa akülü sandalye

Altı yıl önce kaldığı apartmanın 4. katından düşerek felçli kalan 25 yaşındaki Gülistan Avcı için SYDV tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli’nin eşi Aylin Çiçekli tarafından teslim edildi. Akülü sandalyesini teslim alan Gülistan Avcı, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu akülü araba artık ayaklarım oldu. Öncelikle bu konuda bize yardımcı olan kaymakamımız ve eşine çok çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım” dedi.

Aylin Çiçekli ise, Gülistan Avcı’nın durumunu sosyal medya aracılığıyla öğrendiklerini belirterek, “Ben Gülistan’ın engelli olduğuna inanmıyorum. Sadece yürüyemiyor olmak engel değildir. Asıl engel insanın beynindedir. Gülistan’a bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyorum, Allah yolunu açık etsin” diye konuştu.