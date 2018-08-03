Edremit Kız Kalesi peyzaj projesi başlıyor

Halk arasında Kız kalesi olarak bilinen Edremit Kalesi, Edremit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle eski ihtişamına yeniden kavuşuyor. Edremit Belediyesi’nin ilçeye en doğal yerden bakmayı ve güzelliklerini keşfetmeyi sağlayan muhteşem bir noktada yer alan Edremit Kalesi için hazırladığı proje başlıyor. Urartular döneminde tarihi Van Gölü’nü, Edremit’in yeşilini, ilçeye genel bakışı ve muhteşem gün batımını izlemenin adresi konumunda yer alan Edremit Kalesi’nde koruma amaçlı imar planı yapıldı. Yine çevre düzenleme projesi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunularak onaylandı. Projenin içerisinde yere gömme travesler, traves merdivenler, ahşap korkuluklar, rölyefler, oturma bankları, ağaç altı oturma yerleri, kaya bahçesi, kadınlar için el işi ürünleri satış noktaları, aydınlatma, 25-30 araçlık otopark ve yer yer peyzaj çalışmaları yer alıyor.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin projenin onaylanma müjdesini sosyal medyada duyurması ile birlikte kamuoyunda büyük beğeni ve takdir toplarken, çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Yıl içerisinde tamamlanacak olan ve yeni görünümüne kavuşturulacak olan Kız Kalesi’nin ilçenin seyrine de doyulmaz bir güzellik katacağı merakla bekleniyor.