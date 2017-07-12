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12 Temmuz 2017 18:57

Edremit’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Edremit Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Edremit’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

12 Temmuz 2017 18:57


Nur Tatar Spor Salonu’nda düzenlenen programa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Ökemen ve Edremit Belediyesi birim müdürlerinin yanı sıra sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Milli boksçular ve minik boksçuların sergilediği gösterinin akabinde, 15 Temmuz temalı şiirler okundu.


Daha sonra farklı okullardan gelen öğrenciler arası düzenlenen yarışmalara geçildi. Çuval, yumurta, voleybol, basketbol ve masa tenisi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Çiçekli ve protokol üyeleri tarafından verildi.


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, spor salonunda açılan serginin gezilmesi ile sona erdi.




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