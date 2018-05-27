Edremit’te 1,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Engil Çayı bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda 1,4 ton balığa el konulurken, 3 kişiye ise 3 bin 966 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve personelleri tarafından Bendimahi Çayı Köprüaltı mevkiinde ise 4 adet kovada saklanmış toplam 100 kilogram balığa el konuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu yıl inci kefali balığı için yapılan denetimlerin av yasağı boyunca daha sıkı ve yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.