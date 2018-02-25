Edremit’te ’3. Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ festivali

Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ katlanarak büyüyor.

Van Denizi ve Van balığının tanıtılması amacıyla Edremit’e bağlı Şabaniye Mahallesi’nde düzenlenen ’3. Geleneksel Ayran Aşı Balık Başı’ festivali büyük katılımla gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Mizanci Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan festivale Van Valisi Murat Zorluoğlu eşi Sevcan Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli eşi Aylin Çiçekli, Star Tv Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Van İl Jandarma Komutanı Tüğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ile şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Çiçekli, şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve gelir gelmez Van’ın denize sırtını döndüğünü ifade ettiklerini anlatan Başkan Çiçekli, “Bu kaderin değişmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bu kapsamda yapmamız gerekenleri anlattık ve adımlarımızı atmaya başladık. Sizlerin bildiği gibi sahilde 30 yıldır illegal bir şekilde sizlerin faydalanma hakkınızı gasp eden bu işgalcilerin işgallerini sonlandırdık ve sizlerin kullanıma açtık. Şimdi sahil bandımız bitmek üzere inşallah nisan ayı içerisinde sizlerin hizmetini açılmış olacak. Yine bununla beraber yazın plajımızı sizlerin hizmetine açtık, binicilik merkezimizi hizmete açtık. Van’ın, Edremit’in tanıtımı noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. İstedik ki Edremit batıdan gelen insanların veya batının artık olumsuz haberleriyle bilinmesin. İstedik ki buradaki güzel insanlar, buradaki güzel hizmetlerle olanaklarla anılsın. Bu kapsamda da adımlarımızı attık. Bu projenin güzel adımıdır ”Ayran Aşı Balık Başı” etkinliği buraya tekrar teşrif ettiniz tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da Van’ın incisi güzel Edremit Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarından bir tanesinden daha bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden de kısa bahseden yeni arıtma tesisinin de önemine değindi. Vali Zorluoğlu, konuşmasını bu güzel etkinliği organize eden Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ye teşekkür ederek noktaladı.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu, Başkan Çiçekli, beraberindekilerle birlikte vatandaşlara ekmek arası ayran aşı balık dağıttılar. Renkli görüntülerin yaşandığı festival sonunda Başkan Çiçekli ve diğer katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekti. Yaklaşık bin 500 kilo balığın tüketildiği festivale gelen mahalle sakinleri, düzenlenen etkinlikten dolayı Edremit Belediyesi ve Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkür etti.