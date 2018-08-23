Edremit’te 4. geleneksel bayramlaşma töreni

Kurban bayramının 2. günü saat 18.00-20.00 arası Edremit Kent Meydanı’ndaki sahil bandında kurulan stantlarda yapılan bayramlaşma töreninde Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin yerini alması ile bayramlaşma başladı. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, bazı sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Vanlı vatandaş katıldı.

“5 bin hane ziyaret edilerek bayramlaşıldı”

Bayramlaşma töreni öncesi ilçede görev yapan öğretmenler, doktorlar, imamlar ve belediye çalışanlarının oluşturduğu 500’den fazla personel ilçede yaklaşık 5 bin haneyi ziyaret edip vatandaşlarla bayramlaştı. Akabinde kent meydanında düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine katılarak burada vatandaşlar kucaklaşarak bayramlaştılar. Uzun kuyrukların oluştuğu bayramlaşmada vatandaşlar, Başkan Atıf Çiçekli’yle kucaklaşarak bayramlaşırken, çocuklar ise doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

“Kendimizi gurbette hissetmedik”

Yoğun bir katılımın sağlandığı etkinlikte program Başkan Çiçekli’nin kısa bir konuşma yapması ile başladı. Kürsüye gelen Başkan Çiçekli, sözlerine bu tür bayramlaşma programlarının önemine değinerek yer verdi. Kendisine açılan kucaktan, o sevgiyi ve muhabbeti gönülden hissettiğini ifade eden Başkan Çiçekli, kendisini hiçbir zaman gurbette hissetmediğini vurguladı. Başkan Çiçekli, “Bu memleket bizde hakikaten bambaşka bir yer etti içimizde. Eşim, çocuğum, ailem ile birlikte sanki bundan öncesi hiç yokmuş gibi. 5 yıldır Van’dayız. Van sanki bizim kendi şehrimizmiş gibi. Yani bundan öncesinde başka bir yerde yaşamamışız gibi. Buradan yarın öbür gün gittiğimiz zamanda nasıl ayrılacağız onu da kara kara düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz süreçte “Hayata baktığımız, inandığımız ve hissettiğimiz gibi hizmet etmeye gayret ettik” diyen Başkan Çiçekli; “İşte 3 aylarda, Ramazanda, kandillerde bütün bu manevi ve milli günlerde sizlerle birlikte olduk. Her sosyal belediyecilik yapma fırsatına kaçırmamaya dikkat ettik. Elimizden geldiğince neler yapabiliriz, neler katabiliriz, hayatınızı daha nasıl renkli bir hale getirebiliriz diye gayret gösterdik. Olabildiğince şehrimizin, ilçemizin potansiyelini ortaya çıkararak sizlerin refahını arttırmaya gayret gösterdik. Bu kapsamda da sürekli sizleri dinledik, sürekli sizlerle hemhal olmaya, bir arada olmaya gayret gösterdik. Ben yapabildiklerim için mutluyum. Ama yapamadığım birçok şeyin olduğunun da farkındayım, artık hakkınızı bize helal edin. Bu kadar kısa zamanda elden gelen budur. Yakında yaz sezonu bitecek ve inşaat sezonunu da bitireceğiz ve inşallah 30 Martta da sizler emaneti layıkına, hak edene tevdi edeceksiniz. Bundan sonra şehrimiz hakkettiği şekilde yönetilmeye inşallah devam edecek. Bu mübarek Kurban bayramımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçekli, sözlerini dağda ve şehirde vatanının güvenliği ve huzuru için görev yapan askerler, polisler başta olmak üzere bayram süresince görev yapan tüm kamu personeline teşekkür ederek sonlandırdı.

Başkan Çiçekli’nin konuşmasının ardından vatandaşlara ikramlar yapılırken, etkinlikler, Olimpik Binicilik Merkezi’nde iki gündür süren ücretsiz atlarla gezinti, Edremit Marina’da ücretsiz tekne turları ve akşam 19:00’da da Van oturma gecesi ile devam etti.