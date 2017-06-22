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22 Haziran 2017 16:58

Edremit’te 400 çocuğa bayram hediyesi

Van’ın Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayram öncesi giyim yardımı yapıldı.

Edremit’te 400 çocuğa bayram hediyesi

22 Haziran 2017 16:58


Edremit SYDV tarafından her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli bir şekilde yürütülen gıda, yakacak, giyim, sağlık, nakit para ve eğitim yardımları aralıksız sürüyor. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyim yardımı yapılması büyük memnuniyet kazandı. Sabah saatlerinde Edremit SYDV’ye gelen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklarıyla bir süre sohbet etti. Giysilerin verilmesi esnasında Kaymakam Çiçekli yoğun programından dolayı bulunduğu yerden ayrılırken, çocuklar ise bayramı daha güzel elbiselerle karşılamak giyim mağazasında gönüllerince kıyafet baktılar. Aileleriyle birlikte stantlardaki giysileri seçmeye çalışan çocukların yüzlerindeki mutluluk gözlerine yansıdı.


Yapılan yardımlar öncesinde açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 400 çocuğun bugün tepeden tırnağa giydirileceğini söyledi. Ramazan Bayramına sayılı günlerin kaldığını ve bu nedenle ilçe sınırları içerisinde bayram günü neşeli çocuk görmek istediklerini ifade eden Çiçekli, “Çocuklarımızın ayakkabısı, gömleği, pantolonu ve kazağı başta olmak üzere genel ihtiyaçları ne ise onların hepsi vakıf mağazamızdan karşılanacaktır” dedi.




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