Edremit’te 48 güvenlik korucusu alınacak

Edremit Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Edremit ilçesinde toplam 48 adet güvenlik korucu için aranacak niteliklerde göz önünde bulundurularak müracaatlar 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren yazılı dilekçe ile dilekçe ekinde istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular Edremit Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacağı gibi, 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitiminde ise son bulacaktır. Müracaatları uygun görülenler ise, Edremit Kaymakamlığınca belirlenecek tarihlerde yapılacak olan spor ve mülakat sınavları için çağrılacaktır. Aranacak şartlar ise; başvurularda adaylardan T.C. vatandaşı olması, askerlik hizmetini yapmış olması (Erkek Adaylar İçin), 35 yaşından büyük olması, okuryazar olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunması, siyasi parti üyesi olmaması, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmaması. Nüfus cüzdanının onaylı bir örneği ve adrese dayalı vukuatlı nüfus kayıt örneği, diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge (aslı ve fotokopisi, aslı görülüp tekrar verilecektir), askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık raporu (aile hekimliğinden alınması uygundur), 6 adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı gibi belgeler istenmektedir. Mülakatlarda; adayların milli ve manevi değerlerini ölçme, koruculuk mesleğini ifa etme, yeterliliğini tespit etme, devletine, milletine bağlığını belirlemeye yönelik sorulardan sorumlu tutulacaklar. Mülakatlar ise bizzat ilçe kaymakamının başkanlığında olup, mülakat sürecinde hiç kimsenin ‘Yardımcı Oluruz’ şeklindeki söylemlerine itibar edilmemesidir” denildi.

Tüm hazırlıkların belirtilen hususlara yönelik yapılmasının önemi vurgulanırken, müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığının tespit edilmesi durumunda görevine son verileceği gibi yasal işleminde yapılacağı kaydedildi. Terörle mücadelede şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olanların 1’inci derece yakınları ile gönüllü köy korucularından müracaat edenlere artı (5) puan verileceği açıklanırken, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve verilecek artı puan adayların genel sıralamasını oluşturacak, komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu göreve alım işlemlerinin yapılacağı belirtildi.