Edremit’te ‘Anneler Günü’ etkinliği

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen ‘Anneler Günü’ programına Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile çok sayıda anne katıldı. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından kürsüye çıkan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, anne özlemini en derinden hissedenlerden biri olduğunu belirtti. 11 yaşında devlet okullarında okumaya devam ettiği için annesinden ayrıldığını vurgulayan Çiçekli, “Annelik nasıl bir şeydir? Anne özleminin nasıl bir şey olduğunu 11 yaşından beri gurbette olan biri olarak en derinden hissedenlerden biriyim. Az önce Elif kızımız ve üstat Necip Fazıl Kısakürek’in şiirleri hakikaten bizleri alıp götürdü. Annemize olan sevgimizi, muhabbetimizi, özlemimizi tekrar bizlere hatırlattı. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Her birinin ayaklarının altındaki o cennete her birimiz talibiz. Elimizden gelen bütün sevgiyi, muhabbeti, ilgiyi ve alakayı gösterdiğimizi, özellikle bu coğrafyada gösterildiğini biliyoruz. Başta şehit annelerimizi, gazi annelerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizin annelerine sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi buradan göndermek istiyorum. Rabbim onlara hayırlı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Tüm annelerimize evlatlarıyla birlikte geçirecekleri muhabbet dolu sevgi dolu günler nasip etsin. Öncelikle annemin, kayınvalidemin, şehit annelerimizin, gazi annelerimizin, şehit eşlerimizin, tüm anne ve anne adaylarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Vekili Çiçekli, yaptığı konuşmanın ardından yılın anneleri seçilen şehit annesi Nazlı Ercan, gazi annesi Azize Öztürkçü ve engelli annesi Neriman Sağlam’a plaket ve çeşitli hediyeler vererek, günlerini kutladı. Burada kısa bir konuşma da yapan ve dünyada en önemli işin annelik olduğuna değinen Çiçekli, “Bir engelli annesi olmanın da bambaşka bir tarafı var. Engelli annelerimiz hassaten o fedakarlığı her gün gösteriyorlar. Her gün ellerinden gelen gayretle mücadele ediyorlar. Ben her birinin ellerinden öperek selamlarımı iletiyorum. Temsilen annemize bu hediyesini hepsinin adına takdim etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ödüllerin ardından program anneler için verilen kokteyl ve akabinde anneler için organize edilen tekne turuyla sona erdi.