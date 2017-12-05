Edremit’te asfalt rekoru

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararnameyle görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi tarafından bu yaz hayata geçirilen hizmetler, önceki dönemleri katlıyor. Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminpaşa Mahallesi’nde sezonun ilk asfaltı dökülürken, ilçe genelinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının da katkılarıyla 40 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. 17 kilometre asfalt yama çalışması da yapan ekipler, 155 kilometre de stabilize yol yapım çalışmasını hayata geçirdiler. Edremit tarihinde ilk defa bu kadar yoğun ve önceki dönemleri katlayacak hizmetler kapsamında 3 bin metre büz ve 6 bin metre korige boru döşemesi, 5 kilometre yol açma, yeni kavşak ve refüj yapımını hayata geçiren belediye ekipleri, 16 bin metrekare parke taşı yapımı ve 17 bin metrekare de parke taşı onarımını da tamamladı.

“Her şey Edremit’imiz için”

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bölgede çalışma sezonunun kısa sürdüğünü, bunun için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. İlçede asfaltsız ve parke taşı bulunmayan yolun kalmaması için büyük mücadele verdiklerini dile getiren Çiçekli, “Doğu Anadolu Bölgesinin incisi konumundaki Edremit’imiz için ne yaparsak azdır. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Önceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar büyük hizmetleri hayata geçirdik. Her şey Edremit’imiz için diyerek hayata geçirdiğimiz hizmetleri, Allah nasip ederse bundan sonra da aynı şevkle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Edremit’i geleceğe taşımak için çok önemli adımlar attık”

Çiçekli, halkın kış aylarında çamur deryasından yaz aylarında ise tozdan kurtulması için çalıştıklarını söyleyerek, “Edremit’i geleceğe taşımak için çok önemli adımlar attık. Altyapı ve yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle asfaltlama çalışmalarımızı bu sezon tamamladık. Yaptığımız çalışmalarla halkımız da rahata kavuştu inşallah. Ben bu bağlamda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza ve hükümetimize doğunun incisi güzel ilçemiz Edremit’e göstermiş oldukları destek için ilçe halkım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk”

Yürütülen asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan ilçe halkı ise, Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu söylediler. Yıllardır mahallelerinin bir sokağına bile asfalt dökülmediğini ifade eden vatandaşlar, “İlçe genelinde çalışma adına tam bir seferberlik başlatıldı. Tüm sokakların asfaltlanması için ekipler canla başla çalıştılar. Biz mahalle sakinleri olarak Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli’ye minnettarız. Bizi büyük bir dertten kurtardı. Çünkü, kış aylarında cadde ve sokaklarımız adeta çamur deryasından geçilmez haldeydi. Yaz aylarında ise tozdan adeta yürünmez bir durumdaydı. Bizler için büyük bir önem arz eden bu çalışmalar memnuniyet vericidir” dediler.