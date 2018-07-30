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30 Temmuz 2018 17:02

Edremit’te çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulandı

Van’ın Edremit Belediyesi önemli bir uygulama başlatarak, çevreyi kirletenlere idari para cezası uyguladı.

Edremit’te çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulandı

30 Temmuz 2018 17:02


Son bir buçuk yılda Edremit’te birbirinden önemli projelere imza atan Edremit Belediyesi, temiz bir çevre ve yapılan yatırımlara sahip çıkılması konusunda da ciddi denetimler başlattı. Sahil bandı ve mesire alanları başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında bu uygulamaları hayata geçiren Edremit Belediyesi, çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Gelişigüzel atılan çöpler başta olmak üzere hayata geçirilen hizmetlere zarar verenlere ciddi yaptırımlar uygulanıyor.


Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin her platformda temiz bir çevre, yatırımların ve Van Gölü’nün korunması yönündeki uyarılarının akabinde başlatılan denetimler ise kamuoyunda takdirle karşılandı. Vatandaşların yoğun olarak akın ettikleri sahil bandı ve mesire alanında ilk uygulamaya start veren zabıta ekipleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre çevreyi gelişi güzel kirletenlere idari para cezası uyguladı.


Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, her bir ferdin ödediği vergilerle ortaya çıkan hizmetlerin korunması konusunda da ciddi uyarılar yapılıyor.




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