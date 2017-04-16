Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 14:52

Edremit’te fitness salonu açıldı

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin girişimleri sonucu kurulan fitness salonu, halkın hizmetine açıldı.

Edremit’te fitness salonu açıldı

16 Nisan 2017 14:52


İçerisinde antrenman alanları bulunmayan Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda başlatılan çalışmalar sonucunda birçok spor branşının yapılabileceği yeni alanlar oluşturuldu. Devlet bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda fitness salonu hizmete açılırken; güreş, boks, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, kaya tırmanışı, boulder, halter ve squash branşlarında ise önümüzdeki günlerde faaliyetlerin yapılabileceği belirtildi.



750 bin TL’lik bağışla çalışmalar yürütülüyor


Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda yapımı tamamlanan fitness salonunun açılışına Atıf Çeçikli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile ilçedeki kurum müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiçekli, Nur Tatar Kapalı Spor Salonunu sporcu yetiştirilen bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Çalışmaları, devletin kasasından para harcamadan yaptıklarını dile getiren Çiçekli, “Hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan 750 bin TL ile yürüttüğümüz bu çalışmalarımızın bir kısmı tamamlandı, gerisini ise kısa bir sürede tamamlayacağız inşallah. Hayırseverlerimizin tahsis ettiği minibüslerle TOKİ, Şabaniye, Süphan, Eminpaşa ve Fırat mahallelerindeki çocukları ve gençlerimizi ücretsiz bir şekilde salona getirerek spor yapmalarını sağlayacağız. Antrenörlerimizin gözetiminde dezavantajlı mahallelerden gelecek olan gençlerimiz, zamanlarını spor yaparak geçirecekler” dedi.



“Hedefimiz, en az bir branşta gençlerimizi lisans sahibi yapmak”


Yaptıkları çalışmaların ilk meyvesini bugün aldıklarını ifade eden Çiçekli, “Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin olmadığı bir toplum düşünülemez. Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bünyesinde yaptığımız çalışmaların bugün ilk meyvesini aldık. Bugün sadece fitness salonumuzu açıyoruz. Fitness salonunda bir lira kamu kaynağı harcanmadan, hayırseverlerin desteğiyle yapıldı. Kamu kaynağını kullanmadan temin ettiğimiz araçlarımız var. Bu araçlarımız sporcuları evlerinden alıp evlerine bırakacak. Bu sayede gençlerimiz boş zamanlarını artık kahvehane köşelerinde geçirmeyerek, kötü niyetli kişilerin de tuzaklarına düşmeyecekler. Hedefimiz, en az bir branşta gençlerimizi lisans sahibi yaparak, Nur Tatar gibi milli sporcu olmalarını sağlamaktır” diye konuştu.


Çiçekli, yaptığı konuşmanın ardından fitness salonunun açılış kurdelesini keserek, buradaki spor aletlerini bir süre kullandı. Daha sonra beraberindekilerle Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda yapımı devam eden güreş, boks, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, kaya tırmanışı, boulder, halter ve squash branşlarının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:20
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:00
  • Akşam :18:52
  • Yatsı :20:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!