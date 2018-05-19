Edremit’te Hasan Dursun konseri

Van Gölü sahilinde her akşam verilen iftar yemeği ve sonrasında organize edilen etkinliklerle vatandaşlar, Ramazan ayının maneviyatını dolu dolu yaşıyor. Sedat Anar’ın ikinci gün sahne aldığı programın ardından, Vanlılar bu kez de Hasan Dursun ile buluştu. İlahi sanatçısı Hasan Dursun, ilçe halkı başta olmak üzere Vanlılara unutulmayacak bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı Dursun, okuduğu birbirinden güzel ilahilerle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği ilahi konserinde Dursun, bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Dursun, konser esnasında Van’dan övgü dolu sözlerle bahsederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Konserin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Hasan Dursun’a geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da katılım göstermesinden dolayı teşekkür etti. Kalabalığa hitaben kısa bir konuşma da yapan Başkan Vekili Çiçekli, “Allah rızası için, karşılığını sadece Yüce Yaradandan bekleyerek ümmetin birliği, beraberliği ve selameti için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bizim kardeşlerimiz hizmetin en güzeline layıktır. Rabbime hamd ediyorum ki bizim gibi gariban Anadolu insanını bu hizmetleri yapmakla şereflendirdi. Sizlerde bu yükün ağırlığıyla beraber hakkınızı helal edersiniz” dedi.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkür eden Hasan Dursun ise, birkaç ilahiden sonra Vanlılarla bir daha buluşmak üzere konser alanından ayrıldı.