Edremit’te inci kefali operasyonu

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından Engil Çayı Delta mevkiinde yaptıkları operasyonda 5 metre serpme ağ, 1 adet tırıvırı ve 15 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığına el konuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali av yasağı döneminde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle koordinasyon halinde çalıştıklarını belirtti. Geçen yıllara oranla bu yıl denetimlerin daha sıkı olduğu dile getiren Görentaş, “Güvenlik güçlerimizle hızlı iletişime geçilerek olaylara anlık müdahale ediliyor. İlimize özgü endemik bir tür olan inci kefalinin yasak dönemde satışına izin verilmeyecek ve av yasağı boyunca bu denetimlerimiz 7/24 devam edecek” dedi.