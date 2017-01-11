Edremit’te “İslam’da Kadın ve Ailede Din Eğitimi” konferansı

Van’ın Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “İslam’da Kadın ve Ailede Din Eğitimi” konferansı düzenlendi.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği “İslam’da Kadın ve Ailede Din Eğitimi” konferansına Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Gözütok konuşmacı olarak katıldı. İslam dininde kadına verilen değerin önemini vurgulayan Gözütok, ayrıca ailede verilecek dini eğitimde de kadının önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

Yoğun ilgi gören konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.