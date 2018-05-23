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23 Mayıs 2018 13:03

Edremit’te Mahmut Tuncer coşkusu

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, Van’ın Edremit ilçesinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı.

Edremit’te Mahmut Tuncer coşkusu

23 Mayıs 2018 13:03


Edremit Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında kente gelen Mahmut Tuncer, iftar sonrası binlerce hayranı ile buluştu. Türkiye’nin en kapsamlı etkinliğinde iftar açan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyerek, hep birlikte dua ettiler. Hemen iftar sonrası sahneye çıkan ve sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tuncer, Teravih Namazı sonrası ikinci kez sahne alarak doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Tuncer’in seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, hem hüzünlendiler hem de coşkulu zaman geçirdiler.


Kendisine gösterilen ilgiden memnun kalan Tuncer, geceyi organize eden Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkür etti. Van’ın çok güzel bir il olduğunu ifade eden Tuncer, Van insanın ise cömert, misafirperver olduğunu sözlerine ekledi.


Çiçekli ve Tuncer’den düet


Sahneye çıkan Atıf Çiçekli, Mahmut Tuncer ile kucaklaşarak, halkı selamladı. Tuncer ile düet yapan Çiçekli, alanı dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı. Çiçekli’nin sahneden ayrılmasının ardından konser kaldığı yerden devam etti.




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