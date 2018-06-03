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03 Haziran 2018 15:27

Edremit’te Murat Kekilli coşkusu

Rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, Van’ın Edremit ilçesinde verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Edremit’te Murat Kekilli coşkusu

03 Haziran 2018 15:27


Edremit Belediyesi tarafından organize edilen konsere halkın ilgisi büyük oldu. Ramazan ayı boyunca Vanlıları birbirinden ünlü sanatçılarla buluşturan Edremit Belediyesinin bir diğer misafiri ise rock müzik sanatçısı Murat Kekilli oldu. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Kekilli’ye halkın ilgisi ise görülmeye değerdi. Kendi şarkıları başta olmak üzere birçok sanatçının da eserlerini seslendiren Kekilli, gördüğü manzara karşısında ise hayranlığını gizleyemedi. Zaman zaman yağmurun yağdığı konserde, vatandaşlar ise alanı terk etmedi.


Van’ın yanında yerinin ayrı olduğunu ifade eden ve Van’ın hayran kalınması gereken bir şehir olduğunu ifade eden Kekilli, “Bizi sizlerle buluşturan Edremit Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli’ye çok çok teşekkür ediyorum. En büyük alkışı da kaymakamımız hak ediyor. Van’a bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum, ama sizler hep kalbimde olacaksınız. Sizler, bizleri çok iyi ağırladınız, Allah sizlerden razı olsun” dedi.


Yaptığı selamlama konuşmasının ardından şarkılarına devam eden Murat Kekilli’ye kalabalık grup da eşlik etti. Kekilli, konserinde seyircilerle eğlenceli anılarını da paylaştı. Kekilli, gecenin ilerleyen saatlerinde ise alkışlar eşliğinde Vanlılarla vedalaşarak sahneden ayrıldı.




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