Edremit'te park açılışı

Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Eminpaşa Parkı gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve içinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve oturma alanlarının yer aldığı park düzenlenen törenle ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, her mahallede olduğu gibi Eminpaşa Mahallesi'nde de çeşitli dokunuşlarda bulunduklarını belirtti. Kaymakam Çiçekli, “Eminpaşa Mahellesi'ne 2 yıllık süre içinde elimizden gelen altyapı çalışmalarını yaptık. Asfalt, kanal kapama, sosyal ve kültürel çalışmalarımızı burada yaptık. Eski sağlık ocağımızı kısa zamanda hizmete alıyoruz. Sizler mağdur olmayın diye belediye hizmet binamızı sağlık ocağı yaptık. Ayrıca 2 spor sahasını yakında hizmete açacağız” dedi.

Eminpaşa Mahallesi'nin yeşillik alanında zengin olduğunu ifade eden Çiçekli, “Bize Eminpaşa zaten yeşil, ne gerek var parka dediler. Ben de ‘Eminpaşa Mahalle mi, köy mü?' dedim. Mahalleyse buna göre hizmetler yapmamız gerektiğini söyledim. Eğer sahil bandı yaptıysak ve insanlar burada yürüyüş yapıyorsa, neden ablalarımız burada da yürüyüş yapıp, sohbet etmesinler dedik. Bu kapsamda güzel bir parkımızı mahallemize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesini Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin yanı sıra, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer ve katılımcılar tarafından kesildi.

Açılış programı parkın gezilmesinin ardından, aşure ikramı ile son buldu.