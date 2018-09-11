Edremit'te planetaryum ve bilim merkezi kuruluyor

Van merkez Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, çocukların ve gençlerin kabiliyetlerinin bilime yönlendirmek için ilçeye ‘Planetaryum ve Bilim Merkezi' kazandıracaklarını belirterek, geleceğin bilim adamlarının, bu merkezlerde yetişerek ülkeye ve millete büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Edremit Belediyesi, her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak ve merakı tetiklemek için bilimsel çalışmaların yapılabileceği merkezler planlıyor. Kurulacak olan planetaryumda 35 kişi kapasiteli kubbe perde sistemi yer alırken, planetaryum sayesinde her bilim dalı için özel olarak hazırlanmış filmler izlenebileceği ve anlık gökyüzü olayları da kubbeye yansıtılabilecek. Çocukların ve gençlerin kullanımına tahsis edilecek olan çeşitli boy ve büyütme gücündeki teleskop ve mikroskop setleri planetaryuma entegre edilerek, bu sayede mikrodan makroya gözlemlerin yapılmasına olanak tanıyan ve gençlerin ufkunu açacak, ülkedeki ender bilim merkezlerinden biri hayata geçmiş olacak. Öte yandan merkeze eklenmesi hedeflenen robotik, kodlama ve 3-boyutlu tasarım atölyeleri sayesinde ise ülkede eşi görülmemiş bir bilim merkezi kurulması hedefleniyor.

“Van bilim turizmi merkezi haline dönüşecektir”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, planetaryum ve bilim merkezi sayesinde çocukların kabiliyetlerinin bilime yönlendirileceğini belirtti. Çocukların bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik aletlerin başında çok zaman geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çiçekli, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojiyi olumlu yönde kullanarak bilimsel veriler elde etmelerini sağlamak amacıyla Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi geliştirdik. Geleceğin bilim adamları, bu merkezlerden yetişerek ülkemize ve milletimize büyük faydalar sağlayacak. Tesis uzun yıllar boyunca sadece Van il sınırları içindeki vatandaşlarımıza değil çevre illerdeki her yaştan vatandaşın da hizmetinde olacak ve Van ilini bölgesinde bir bilim turizmi merkezi haline dönüştürecektir. Cumhurbaşkanımızın ilk 100 gün planında gerçekleşecek hizmetlerden saydığı Planetaryum ve Bilim Merkezini (robotik sistemler, kodlama, mikroskop, teleskop vs.) 6 aylık çaba sonrasında ilçemize kazandırıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz uzayın veya okyanusların derinliklerini oturdukları koltuklardan tüm gerçekliğiyle keşfedebilecekler. Edremit'imize katacağımız bu hizmetten Van başta olmak üzere bölge illerimizde faydalanacak inşallah şimdiden hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı başta Van Valimiz Sayın Murat Zorluoğlu'na, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA), Almanya Büyükelçiliği'ne, projenin başından itibaren çalışan hocalarımıza ve personellerimize teşekkür ederim, inşallah yakın zamanda bu hizmeti de şehrimizle buluşturacağız” dedi.