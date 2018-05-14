Edremit’te Ramazan hazırlığı

Edremit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofrasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi hem yemek ikramında bulunacak hem de ilahi konserler ve söyleşiler gibi birçok programa ev sahipliği yapacak. Edremit Kent Meydanı’nda yapılacak olan 30 günlük etkinliğin yanı sıra, ilçedeki mahallelerde de iftar sofraları kurularak vatandaşlarla bir araya gelinecek. Geçtiğimiz yıl Vanlılar başta olmak üzere ilçe vatandaşlarına dolu dolu bir Ramazan maneviyatı yaşatarak takdir toplayan Edremit Belediyesi, bu yıl ise daha kapsamlı bir Ramazan programı tertipledi.

Her gün 8 bin kişiye sıcak yemek

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatıyla Ramazan ayı etkinlikleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birlikte Kent Meydanı’nda kurulacak olan iftar sofralarında günlük 8 bin kişiye iftar yemeği verilecek. 11 ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşların iftarlarını açmaları için her gün yemek dağıtımının yanı sıra eğlence programları da organize edilecek. Geçtiğimiz yıl Van’da ilk defa Edremit’te Feshane Sokağı kuran Edremit Belediyesi, bu yıl da aynı coşkunun yaşanması için bu sokağı kuruyor.

Ünlü isimler Edremit’te sahne alacak

16 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında Edremit Ulu Camii karşısındaki Kent Meydanı’nda her gün çeşitli programların gerçekleştirileceği etkinliklerle ilçe halkının güzel bir Ramazan ayı daha geçirmesi hedeflenirken, aynı coşku mahallelerde de organize edilecek. “Şehr-i Mavi Edremit’e Şehr-i Ramazan Coşkusu” adı altında gerçekleştirilecek olan programda; 17 Mayıs Sedat Anar, 18 Mayıs Hasan Dursun, 19 Mayıs Metin Barlık, 20 Mayıs Mustafa Keser, 22 Mayıs Mahmut Tuncer, 24 Mayıs Ender Tekin, 26 Mayıs Orhan Ölmez, 28 Mayıs Murat Belet, 30 Mayıs Grup Dergah, 1 Haziran Murat Kekili, 2 Haziran Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik, 3 Haziran Yusuf Güney, 4 Haziran Ömer Karaoğlu, 6 Haziran Sedat Uçan, 8 Haziran Mesut Kurtis ve 9 Haziran Metin Barlık Vanlılarla bir araya gelerek, Ramazan ayının maneviyatını paylaşacaklar. Ara günlerde ise yerel sanatçılar başta olmak üzere Hacivat-Karagöz, meddah, animasyonlar ve sürpriz sanatçılar gibi farklı programlar sunulacak.

“Bu yıl daha coşkulu bir Ramazan ayı geçireceğiz”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçe halkı ve Vanlılara güzel bir Ramazan ayı daha yaşatmak için bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Komşuluk ilişkilerini güçlendiren iftar sofraları ile aynı mahallede oturup birbirini tanımayan insanların aynı sofrada buluşacağını anlatan Çiçekli, “Bu yıl, geçen seneden daha kapsamlı, daha renkli, daha coşkulu, daha manevi iklimi yoğun bir Ramazan geçireceğiz inşallah. İlahi sanatçılarımız, mevlitlerimiz, meddahlarımız, güzel sahnelerimiz, güzel ikramlarımız, Ramazan çarşımız, sohbetimiz, muhabbetimiz, gece yarılarına kadar devam eden huzur dolu ve Ramazanın maneviyatını, iklimini yaşadığımız bir Ramazan olacak. Buraya gelemeyen vatandaşlarımız için de mahallelerimizde iftar programları yapacağız. Süphan, Şabaniye, Eminpaşa, Fırat, Memur-Sen, Yeni TOKİ, Eski TOKİ ve Kiracılar TOKİ’de de belirli günlerde iftar programları yapacağız” şeklinde konuştu.