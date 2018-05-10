Edremit’te Ramazan öncesi sıkı denetim

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri; ürün etiketleri, iş yeri belgeleri, ekmek gramajı, hijyen koşulları ve çalışanların temizliği konusunda incelemelerde bulundular. Fırıncılar başta olmak üzere kasap, lokanta ve imalathaneleri denetleyen ekipler, Gıda Üretim Yasası’na uygun hareket etmeyen iş yeri ve imalathanelere uyarılarda bulundu. İş yerlerinde tespit edilen olumsuzluklar için bir hafta süre veren ekipler, verilen süre içerisinde uyarıların dikkate alınmaması ve belirli şartları yerine getirmemeleri doğrultusunda cezai işlem uygulayacakları yönünde uyarılarda bulundular.

Vatandaşların sağlığının tehdit edilmemesi için ve Ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini sıkılaştırdıklarını ifade eden Başkan Vekili Atıf Çiçekli, “Mübarek aylarda vatandaşlarımızın daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları en temel amacımız. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Gerek merkez, gerek kırsal kesimlerde halkımızın sağlığı için canla başla çalışıyoruz. İş yerlerinde tespit ettiğimiz bir takım olumsuzluklar konusunda esnaflarımıza gerekli uyarılarda yapılmakta, bir hafta süre verilmektedir. Tüm çalışmalarımızın temelinde insan odaklı bir anlayış var. Bu anlayış çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları da 0(432) 312 2474 numaralı telefondan bizlere bildirmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerince hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları dileğiyle, başta İslam alemi olmak üzere hemşehrilerimizin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.