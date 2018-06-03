Edremit’te Ramazan söyleşisi

Dr. Mehmet Çelik vatandaşlarla bir araya geldi.

Van Gölü’nün eşsiz manzarası karşısında düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye gündemi başta olmak üzere birçok konunun konuşulduğu program, Turgay Güler’in konuşmasıyla başladı. Gezi olaylarının yıldönümü olduğunu ifade eden Turgay Güler, “Bu topraklar bizim, hepimizin, İstanbul benim, Hakkari benim. Herkesin adına söylüyorum, bu ülke, bu vatan benim. 80-90 yıldır hükmettikleri, sömürdükleri bir Türkiye vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna ‘dur’ dedi. ‘Vay sen misin buna dur diyen’ bütün hikaye bu” dedi.

Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik ise, Türkiye’nin bir seçim döneminde olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu ülkeyi böldürmemek, İslam dünyasına tekrar o bağımsızlığını kazandırmak için çalışıyor. Onun için yıllardır bizimle uğraşıyorlar, terör örgütleriyle, şunlarla bunlarla. Şunu unutmayın. Malazgirt’te bizim kanımız sizinle karıştı bir kere, bu kıyamete kadar devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir sizindir. Bu ülkenin gerçek çocukları sizlersiniz. Kıyamete kadar aynı camide Allah’a secde edeceğiz, mezarlıklarımız hiç ayrılmayacak, mahşer günü Peygamberimizin sancağı altına beraber gideceğiz. 100 sene önce bizim coğrafyamızı böldüler, parçaladılar. Niye bizim bölgemizde kan ve gözyaşı varda; Amerika da, Avrupa da yok? Bizi birbirimize düşürdüler, artık ordularıyla ülkelerimizi işgal etmiyorlar. Bizim çocuklarımızı devşirdiler, bunlardan terör örgütleri kurdular. Talibadan tutun El Kaideye, Boko haramdan YPG’ye kadar. Bunlar bizim çocuklarımız. Hep bu coğrafyanın çocukları. Batılılar uzayda bir laboratuvar kurup da bunları üretip getirip aramıza bırakmadı. DAEŞ’in içinde Trabzonlu da var Mardinli de var. Bunlar hepsi bizim çocuklarımız” diye konuştu.

Düne kadar kimsenin aklına Suriyeliye sahip çıkmanın gelmediğini ifade eden Çelik, “Biz bugün Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkıyoruz, yarı Irak’a da sahip çıkacağız. Bu ülkenin her karış toprağı 81 milyonundur. Bu kardeşlik hukukunu temin edersek, emin olun bundan üzülecek olan sadece batılılardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, Van’da bir gazetecinin Şabaniye Mahallesi’nde dağıtılan kömürlerle ilgili bir haber yaptığını hatırlatarak, “Yine seçim zamanı yine kömür dağıtılıyor diye bir haber yazılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin en erken kömür dağıtan ilçesi Edremit ilçesidir, Edremit Kaymakamlığıdır. Geçen yıl nisan ve mayıs gibi kömürlerimizi dağıtmıştık. Erkenden dağıtalım diyoruz ki fakir fukara kış ayları geldiğinde sıkıntı yaşamasınlar. Allah’tan korkmaz vicdansızlar. Biz onları şubat ve ocak ayında dağıtsak, fakir fukara üşüse daha mı iyi, onu mu istiyorsunuz? Hiç mi Allah’tan korkunuz yok? Ümmetle derdiniz ne? Gayemiz bu toplumun kalkınması, refahı, huzuru, birliği, beraberliği ve bereketidir. Biz bunun için uğraşıyoruz, neden bizim yanımızda değilsiniz? Neden bizim dertlendiğimiz gibi dertlenmiyorsunuz? Amacınız nedir? Gayeniz Kürtlerin daha huzurlu, daha bereketli yaşaması değil mi? Değil değil” dedi.

“Bizi asla farklı işlere girilmiş olarak duymayacaksınız” diyen Çiçekli, “Gideceğimiz son güne kadar hizmet edeceğiz. Hiçbir karşılık beklemeden, sadece karşılığını Rabbimde bekleyerek çantamızla geldik ve çantamızla gideceğiz” ifadelerini kullandı.