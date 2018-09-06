Edremit’te yaz Kur’an kursları ödül töreni

Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğünün düzenlediği ‘Yaz Kur’an Kursları Ödül Töreni’, Kent Meydanında yapıldı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Müftüsü Murat Karayiğit, kurs hocaları, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Karayiğit’in yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen ve selamlama konuşma yapan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaz Kur’an kurslarının önemine değindi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bu kursları çok ciddi derecede önemsediklerini ifade eden Çiçekli, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bunun bir mücadele olduğunu anlatan Çiçekli, “Hazreti Adem’den, Habil ile Kabil’den başladığı üzere kıyamete kadar devam edecek, buna iman etmişiz. Bu mücadelede hakkın yanında olmak için herkesin yapabileceği bir iş, bir görev var. Bu mücadelede en önemli görevlerden biri de kıymetli imamlarımıza ve Kur’an kursu öğreticilerimize düşüyor. Bu mücadelenin hakkıyla gerçekleşmesi için elbirliği ile gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yavrularımız Kur’an-ın anlamanı öğrendiler”

Yaz Kur’an kurslarına katılan bütün çocukları bir spor branşına da kanalize ettiklerini ifade eden Başkan Vekili Çiçekli, “Geçen yıl ile birlikte iki yılda yaklaşık 10 bin çocuğumuz yaz Kur’an kurslarına katıldılar. Kur’an-ı Kerim’i, duaları öğrendiler. En az bunun kadar kıymetli olan Kur’an-ın anlamını öğrendiler. Hazreti Allah’a ilticatta bulunduklarında söylemlerinin anlamlarını öğrendiler. Bunları biz çok kıymetli buluyoruz. Yine çocuklarımız burada denizle tanıştılar. Havuza gittiler, boks, voleybol, masa tenisi başta olmak üzere ata bindiler, tekne ile gezdiler ve sinemayla tanıştılar. Ben bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu ödüller bir teşviktir”

Öğrencilerin ilçe müftülüğünün bünyesinde düzenlenen yarışlara da katıldığını ve tüm bu etkinliklerde dereceye girenlerin ödüllerini vereceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Vekili Çiçekli, “Bu ödüller bir teşviktir. 1000’den fazla kardeşimiz ‘Namaza Geliyorum Sevapları Topluyorum’, 10 binden fazla kardeşimiz yaz Kur’an kursları, ‘15 Temmuz Şehitleri ve Vatan Sevgisi’ ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında toplam 310 kardeşimize hediyeler vereceğiz. Hediye alamayan kardeşlerimiz, yavrularımız da üzülmesinler. İnşallah Allah bize imkan verirse, önümüzdeki yıl o yavrularımızın da bu ödüllerden faydalanması için elimizden gelen imkanı sunacağız. Ben yaz Kur’an kursları kapsamında çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim ile tanışmalarında, öğrenmelerinde ve öğretmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Rabbim hepsinden razı olsun” dedi.

Başkan Vekili Çiçekli, yaptığı konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek tebrik etti. 60 adet bisikletin verildiği etkinlikte, tüm öğrencilere Kur’an-ı Kerim, milli forma ve futbol topu hediye edildi. Program, Kent Meydanında yer alan Edremit yazılı tabelanın önünde hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.