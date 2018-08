Edremit’te yaz spor okullarına yoğun ilgi

Edremit Kaymakamlığı ve belediyesinin destekleriyle Nur Tatar ve Süphan spor salonlarıyla Gebze Su Sporları Merkezi’nde açılan yaz spor okulları, haftanın her günü 7’den 70’e herkese hizmet veriyor. Basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, halter, squash, boulder, tekvando, judo, boks, fitness, jimnastik, yüzme, kano, kürek ve futbol dallarında açılan yaz okullarında en büyük ilgiyi ise bin kişinin katılımıyla yüzme kursu görüyor. Bin 985 kurum sporcusunun yanı sıra 2 bin 572 de yaz spor okulu öğrencisinin faydalandığı kurslar aralıksız devam ediyor.

Kano takımından büyük başarı

Edremit ilçesinde yeni kurulan kano takımı da büyük başarılara imza attı. Bir yıldır kurulmasına rağmen katıldığı yarışmalarda derecelerle dönen kano takımı, bir Türkiye şampiyonluğunu da kazanma başarısı gösterdi. Sporcular Van Gölü’nde antrenman yaparak yarışmalara hazırlanırken, yeni sporcuların yetişmesi için de kano kursu devam ediyor. Bu yaz döneminde de 203 kişi, kano kurslarına katılarak gelecekte ülkemiz adına büyük başarılara imza atmak için hafta içi ve hafta sonu çalışmalarını sürdürüyor.

“Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz”

Geleceğimiz olan çocuklar için güzel spor alanları oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, “Çocuklarımızın spor branşlarına yönlendirilmesi için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek hareket ettik. TOKİ, Şabaniye, Süphan, Eminpaşa, Selahaddin Eyyubi mahallelerindeki çocukları ve gençleri ücretsiz bir şekilde salona ve Van Gölü kenarına getirerek spor yapmalarını sağlıyoruz. Antrenörlerimizin gözetiminde dezavantajlı mahallelerden gelen çocuklarımız ve gençlerimiz, zamanlarını spor yaparak geçiriyorlar. Bu sayede gençlerimiz boş zamanlarını iyi değerlendirmektedirler. Tek gayemiz her branşta lisanslı sporcu yetiştirmektir. Daha önce lisanlı sporcu sayımız 60’lardayken, şimdi bin 200 lisanslı sporcu yetiştirdik. Bu sayı daha çok artacaktır. Van’dan Edremit’ten neden milli sporcular çıkmasın. Her türlü alt yapımız hazır ve her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Bu sayı çok daha da artacaktır inşallah” dedi.