Edremit’ten Afrin kahramanlarına destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatına’ bir destek de Van’ın Edremit ilçesinden geldi. Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin Afrin’deki Mehmetçiğe destek amaçlı dua ve ilçenin bayraklar süslenmesi çağrısı ile ‘Ümmete Kan Bağışı’nın ardından, askerlere destek amaçlı bir kampanyanın da startı verilmişti. 13-20 Şubat tarihleri arasında toplanan karton bardak, ıslak mendil, bere, atkı, çorap, eldiven, sallama çay, şeker, çikolata ve bisküvi gibi temel ihtiyaçlardan oluşan 300 kolilik malzeme, dualar eşliğinde Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere uğurlanmıştı.

Kısa sürede Kilis sınırına ulaşan malzeme yüklü kamyon, burada Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından karşılandı. Koliler tek tek depo olarak kullanılan binaya taşınırken, dağıtımlarının ise peyderpey yapılacağı belirtildi.

Kahraman Mehmetçik için başlatılan yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bu anlamlı yardımın yerine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atıf Çiçekli, “Kahraman Mehmetçiğimizin, askerimizin, polisimizin Afrin’de hain PKK ve YPG terör örgütü ile mücadele kapsamında yürüttüğü şanlı mücadeleye Edremit olarak bizlerde destek olduğumuzu ve olacağımızı buradan hem Edremit’e, hem Van’a, hem bölgeye, hem de tüm Türkiye’ye her platformda duyuruyoruz, duyurmaya da devam edeceğiz. Yaklaşık bir hafta süren ‘Edremit Afrin’in Yanında’ kampanyamız kapsamında 300’den fazla koliyi içinde her türlü yiyeceğin ve giyeceğin bulunduğu yardım kamyonumuzu gönderdik ve kısa sürede ilgili yerlere ulaştırıldı. Yardımlarımızın oraya ulaşmasından son derece mutluyuz. Ben bu kapsamda bize desteğini esirgemeyen tüm Edremitlilere, tüm Vanlılara, memur eşlerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yürütülmesinden dolayı emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza, dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Huzurlu ve müreffeh günlere adım atacağız”

Afrin’de yürütülen bu şanlı mücadele ile Van başta olmak üzere ülkemizde bulunan bu huzur ortamının daim olacağını vurgulayan Başkan Vekili Çiçekli, “İçimize sokulmak istenen bu fitne ve diğer ayrımcılık tohumları içeride değil, dışarıda mücadeleyle bitirilecek inşallah. Afrin ve ondan önce başlayan El-Bab operasyonlarıyla bu iş devam edecek. Oluşturulmaya çalışılan bu terör koridorunun önüne geçilerek; milletimiz ve devletimiz rahat bir nefes alarak daha huzurlu, daha müreffeh günlere adım atacak inşallah” ifadelerini kullandı.