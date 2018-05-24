Eğitim-Bir-Sen Van Şubesinden iftar yemeği

İskele Öğretmenevinde gerçekleştirilen iftar programına Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve üyeler katıldı. İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, davete icabet edenlere teşekkürlerini dile getirdi. Eğitimciler olarak kutsal bir mesleği hep beraber ifa ettiklerini belirten Ayşin, “Çok meşakkatli ve zor bir görevi ifa ediyoruz. Ama bir o kadar da zevkli işimiz var. Çünkü sermayemiz insandır. Geleceği biz eğitimciler şekillendiriyoruz. Elbette insanın olduğu her yerde problem vardır. Bu problemler aşılamayacak değil, yeter ki birbirimizi Allah rızası için sevilim, samimi olalım ve işimizi severek yapalım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Van’ın genç öğretmen kadrosu bakımından çok şanslı bir il olduğunu belirten Tevke, eğitim konusunda da Van’ın potansiyelinin önemine değindi. Genç ve tecrübeli kadrolarla Van’ın eğitimde bir numara olmasının önünde hiçbir engelin olmadığını belirten Tevke, “Eğitimin en önemli göstergesi olan sizlerin bakışlarınızda, duruşunuzda bunu görüyorum. Bu sizin bir başarınız olacak. Kapımız ve telefonlarımız 24 saat hizmetinizdedir. Eğitim öğretim için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İnşallah Van eğitimde daha iyi yerlere gelecek, yeter ki buna inanalım. Bu potansiyel burada mevcuttur. TÜBİTAK’ta nasıl Türkiye’de ikinci sıraya, üçüncü sıraya yükseldiysek, diğer alanlarda da bu başarıyı sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.