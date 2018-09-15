Eğitimci Mehmet Bilici, AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığında 26 yıl görev yapan eğitimci Mehmet Bilici, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Kendini tanıttıktan sonra neden aday olduğunu açıklayan Bilici, “Doğup büyüdüğüm kente vefa borcumu ödemek amacıyla bu göreve talip oldum. Uzun yıllardan bu yana gerek yurt içi gerekse yurt dışı gezilerimde gözlemlediğim birçok yeniliği Van'a nasıl uyarlayabileceğim konusunda çalışmalar yaptım. Bu çalışmalar neticesinde, oluşturduğum çok sayıda projeyi hayata geçirmek üzere bu göreve talip olmaya karar verdim. Bu yaşadığımız coğrafyada uzun yıllardır süregelen ve kangrenleşen kardeş kavgasının sonlandırılmasında ve her kesime aynı yakınlıkta olunmasında belediye başkanlık makamının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bir fiil bu olayları bizzat yaşayan bir eğitimci olarak, Mehmet ‘Öğretmen' unvanı ile bu başkanlık görevine talibim. Bir eğitimci olarak yetiştirmiş olduğum pek çok öğrencim bugün Van'da hemen hemen her makam ve mevkide hizmet vermektedir. Hepsi benim evladım, kardeşlerimdir. Hemşerilerime vereceğim hizmette insanlık adına hiçbir ayrım gözetmeksizin yapacağım çalışmalar öncelikli olacaktır” dedi.

“Van'a suni termal otel projem var”

Van'da yaz sezonunun kısa olmasından dolayı farklı bir proje üreteceklerini ifade eden Bilici, “Benim projemde 12 ay turizm olacak. Nasıl olacak biliyor musunuz. Belki birçoğunuzun aklına gelecek kış turizmi veya kayak turizmi. Van Gölü çevresine ilk etapta belediye olarak daha sonra özel sektörünün katılımıyla suni termal otel yapacağız. Suni termal otel nedir. Didim'e gittiyseniz orada suni bir otel var. Van Gölü'nden suyu alacağız, suyumuz zaten şifalı ve faydalıdır. Otelimizin üst tarafına zaten güneşle alakalı bir sıkıntımız yok. Güneş panellerini koyacağız, suyumuzu termal sıcaklığı kadar getireceğiz. Termal sıcaklığa gelen bu sodalı Van Gölü suyun içerisine kükürt ve farklı minareleri katacağız. Bunlar kutular içerisindedir oranı ölçüsünde tanklarına katacağız havuzlara vereceğiz. Açık ve kapalı havuzlar. Kışın dışarıda kar yağarken Van'da insanlar termal otelin keyfini çıkaracak. Yazın denizimize, kışın termal otellerimize. Bizim Erciş ilçesinde doğal termallerimiz var. Ama orası çok uzak bir noktadadır. Oradaki sudan daha şifalı, daha faydalı suyu biz Van Gölü suyundan elde edeceğiz. Suyumuzu oradan alacağız güneş panelleri ile kendi sıcaklığına getireceğiz. Termal suyun ihtiyacı olan mineralleri içine kattıktan sonra otelimizin tesisimizin kapalı havuzuna vereceğiz. Futbol takımları da gelecek yurtiçinden ve yurtdışından hastalarda gelecek. Yaz ve kış 12 ay boyunca burada otellerimiz, tesislerimiz aralıksız hizmet verecek. Van şehri 12 ay boyunca hem suni termal otelleri ile hem gölü ile vatandaşa hizmet verecek. Yaz ve kış turizminde biz suni termal otellerimizi belediye olarak ilk etapta bir iki noktaya kurduğumuzda sağındaki solundaki bütün yerlere bu tesisler kurulacak. Hasta olanlar kışın gelip burada faydalanacak. Biz dahi şu an kış geldiğinde hepimiz yakın bölgelerdeki termal otelleri gidiyoruz. Biz yapacağımız tesisleri dışarıya iyi tanıtabilirsek Türkiye'nin bir çok bölgesindeki vatandaşlarımızı, halihazırdaki İranlıları, Azerbaycanlıları, Türki Cumhuriyetlerdeki hatta dünyanın farklı ülkelerindeki insanları kışın dahi burada getirebiliriz. Van Gölü suyunun insanın güzelleştirdiğini, eğer ki sünnet olan çocuğu suya sokup çıkardığımızda iki günde iyileştiriyorsa demek ki bu suyun özelliği bir faydası vardır. Bilimsel olarak da bu ispatlanmış. Biz buraya birçok insanı getirirsek bu insan aracılığıyla 1 litre Van Gölü'nün suyunu 1 litre mazot fiyatına satmış oluruz. Bu da ilin ekonomisine artı bir katma değer olacaktır” diye konuştu

Mehmet Bilici kimdir?

1968 yılında Van'da dünyaya geldim. İlk, orta ve lise tahsilimi Van'da tamamladım. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1986 yılında Adıyaman ilinde göreve başladım. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Türkçe Bölümü'nde lisans eğitimimi tamamladım. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli makamlarda 26 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2012 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'ne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandım. Aynı kurumda 6 yıldır devam etmekteyim. Yönetim Bilimi İletişim, toplum ve insan psikolojisi alanında birçok kurs ve seminere katıldım. Ailemizin geçmişten itibaren ticaretle uğraşmasından dolayı kendimize ait iki adet mobilya mağazamız bulunmaktadır. Evli bir erkek, iki kız çocuğu ve dört torun sahibiyim. Ayrıca çok iyi seviyede Kürtçe ve orta seviyede İngilizce dillerini bilmekteyim.